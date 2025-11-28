ブラックリスト入り!? 返却期限切れの本を恐る恐る差し出すと…／いくで！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ
大人になると子どものような自由な感性を忘れがち…。小学生のクスッと笑える日常に癒されてみませんか？
【漫画】『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ（1〜3巻）』を第1回から読む
5人家族のエムモト家は、ツッコミかつ天然ボケの母、常識人だけど時々幼い父、ゲーム好きで斜に構えた長男、石集めが大好きな長女、そして自由人な末娘の小学生・えむみ。特にえむみの破壊力はひときわ輝く！
小学生ならではのリアクションや独特の視点に、神様が愛らしさと小生意気さをちょうど良い塩梅で生み出したとしか思えないキャラ性は必見！ えむみはどんな大人になっていくのか――。
3児の母である著者が、何気ない面白さに少しだけ脚色して描いた『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』。誰もが親目線で温かく見守りたくなるシリーズ3作品から、厳選エピソードをお届けします。
※本記事は『いくで！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』（えむふじん/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
【漫画】『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ（1〜3巻）』を第1回から読む
5人家族のエムモト家は、ツッコミかつ天然ボケの母、常識人だけど時々幼い父、ゲーム好きで斜に構えた長男、石集めが大好きな長女、そして自由人な末娘の小学生・えむみ。特にえむみの破壊力はひときわ輝く！
小学生ならではのリアクションや独特の視点に、神様が愛らしさと小生意気さをちょうど良い塩梅で生み出したとしか思えないキャラ性は必見！ えむみはどんな大人になっていくのか――。
3児の母である著者が、何気ない面白さに少しだけ脚色して描いた『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』。誰もが親目線で温かく見守りたくなるシリーズ3作品から、厳選エピソードをお届けします。
※本記事は『いくで！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』（えむふじん/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました