Number_i¸ø¼°X¤Ç¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¤¬¥à¥¥à¥¤ÎÏÓ¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊ¡²¬¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£½¼¼Â´¶¤¬¤ß¤Ê¤®¤ëÉ½¾ð¡õÂ·¤¤¤Î¥Ýー¥º¤Ç²£ÊÂ¤Ó
¸½ºß¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.II¡ÙÃæ¤ÎÈà¤é¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢11·î25¡¦26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
Ê¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤ÏÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¡¢´ß¤Ï¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡£ÆÍ¤½Ð¤·¤¿ÏÓ¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¶ÚÆù¤Ë¤âÌÜ¤¬¹Ô¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤ÎÊ¿Ìî¡¢¥¥å¥Ã¤È¿°¤ò¤«¤ó¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¿ÀµÜ»û¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Íê¤â¤·¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Î´ß¤È»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÖÏÓ¤¬¥Òー¥íー¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¾®´é¤Ç¼ê¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÃË¤é¤·¤¤¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö½¼¼Â´¶¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î15¡¦16Æü¤ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î24¡¦25Æü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥Ä¥¢ー¤È¶¦¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£