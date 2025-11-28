株式市場がエヌビディア好決算を素直に喜べない理由＜今中能夫の米国株ハイテク・ウォーズ＞
◆市場予想を上回る好決算も株価が低迷したのはなぜか
9月以降のAI（人工知能）相場の中で、世界中の投資家の視線が注がれた11月19日（現地時間）のエヌビディア の2025年8-10月期決算発表。結論から言えば、好調な決算だった。四半期の売上高570億ドル、最終利益319億ドルはともに市場予想を上回り、次の四半期（25年11月-26年1月期）のガイダンス（業績予想）も売上高650億ドルと、市場予想を上回る見込みを示した。
この半年、水準を大きく切り上げてきた同社の株価には割高感も出ていたが、この結果を見るとそうとは言えなくなっている。決算内容を受け、「AIバブルの懸念が薄らいだ」と多くのメディアは速報を伝え、決算発表後の時間外取引や翌日の寄り付き後の株価は上昇したもののそれも長くは続かなかった。これは何を意味しているのだろうか。
今回の好決算の要因は、これまでの主力で生成AIブームに乗って一世を風靡した「H100」から「GB200」（「Blackwell（ブラックウェル）」GPU（画像処理半導体）2基と「Grace（グレース）」CPU（中央演算処理装置）を組み合わせた製品）、「GB300」（「ブラックウェル」の上位機種2基と「グレース」CPUを組み合わせた製品）へ売り上げの中心が移り、単純にAI半導体の販売単価が上昇したためだ。
26年後半には次世代AI半導体の「Rubin（ルービン）」の出荷も予定されている。会社側のコメントでは、26年1月期、27年1月期は「ブラックウェル」と合わせて5000億ドルの受注が見えているという。同社の業績とPER（株価収益率）を見比べると株価は割安と言ってよい水準で、現時点の決算を見る限り、株式市場で懸念されているバブルの兆候はない。ただし、この決算からは同社の問題点も見えてくる。
◆決算から見えるエヌビディアの問題点
まず、台湾積体電路製造（TSMC） の値上げである。エヌビディアがAI半導体の生産を委託しているTSMCは26年に先端分野である5nm（ナノメートル）未満のウェハー価格を5～10％値上げする模様だ。エヌビディアは25年8-10月期に73.4％だった売上総利益率を27年1月期には70％台半ばにすることを目指しているが、「ルービン」は従来の4nmから3nmへ生産ラインの微細化が進む模様なので、TSMCの値上げを含めて考えると、売上総利益率引き上げのハードルは高いと思われる。
次に「ルービン」の価格だ。「H100」の価格は日本では500万円台前半（税込み、以下同）になる。「GB300」の価格は不明だが、「ブラックウェル」で最もベーシックな「B200」が日本では700万円台後半なので、構成から考えて900～1000万円になるのではないかと思われる。「H100」と「GB300」の価格差は推定で2倍弱になる。一方、「ルービン」の価格も不明だが、「ブラックウェル」との性能差が「H100」よりも小さいため、価格差もより小さいものになると思われる。この場合、27年1月期後半からエヌビディアの増収増益率が鈍化する可能性があるのだ。
エヌビディア製AI半導体のユーザーの問題もある。今回の同社決算で会社側が伝えたところによると、現在のAIユーザーには2つの流れがあるという。1つはアマゾン・ドット・コム 、マイクロソフト 、アルファベット 、オラクル などの大手クラウドサービス事業者であり、もう1つはオープンAI、アンソロピックなどのAI開発企業だ。このうち、クラウドサービス事業者のAI分野の主要顧客はAI開発企業になるので、実質的にはオープンAIを始めとしたAI開発企業のニーズが、半導体、サーバー、データセンターなどのAI市場のカギを握ることになる。