ETF売買動向＝28日前引け、ＧＸ高配日株、ＳＳ米高配が新高値 ETF売買動向＝28日前引け、ＧＸ高配日株、ＳＳ米高配が新高値

28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比33.4％減の1077億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.9％減の801億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 食品 <1617> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> など32銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は20.53％安と大幅に下落。



日経平均株価が22円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金520億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均945億9300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が59億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が53億6300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が50億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が41億7400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億8700万円の売買代金となった。



株探ニュース

