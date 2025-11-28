28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数371、値下がり銘柄数182と、値上がりが優勢だった。



個別ではトランスジェニックグループ<2342>、免疫生物研究所<4570>、ラクオリア創薬<4579>がストップ高。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、技術承継機構<319A>、ティアンドエスグループ<4055>、アジアクエスト<4261>、ウィルズ<4482>など15銘柄は年初来高値を更新。Ｒｅｔｔｙ<7356>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、レナサイエンス<4889>、ネットスターズ<5590>、グリッド<5582>は値上がり率上位に買われた。



一方、プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>が年初来安値を更新。データセクション<3905>、豆蔵<202A>、坪田ラボ<4890>、トランザクション・メディア・ネットワークス<5258>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値下がり率上位に売られた。



