　28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 52017　　 -36.8　　　 42880
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　5983　　 -47.9　　　　5935
３. <1579> 日経ブル２　　　　5363　　 -24.2　　　 461.6
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5012　　 -33.9　　　 50890
５. <1540> 純金信託　　　　　4546　　 -11.0　　　 20045
６. <1321> 野村日経平均　　　4174　　　12.6　　　 52020
７. <1360> 日経ベア２　　　　4087　　 -21.7　　　 145.7
８. <1306> 野村東証指数　　　2356　　 -61.2　　　3535.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　1600　　 -38.0　　　 700.4
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　1422　　　44.7　　　168650
11. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1311　　 192.6　　　 60270
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1250　　 -24.9　　　　5214
13. <314A> ｉＳゴールド　　　1029　　　72.7　　　 310.7
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　 925　　 -54.0　　　　2387
15. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 858　　 504.2　　　　3020
16. <1542> 純銀信託　　　　　 831　　　-4.4　　　 24735
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 738　　 -35.4　　　2189.0
18. <1398> ＳＭＤリート　　　 728　　 -32.8　　　2094.0
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　 645　　 -17.1　　　 769.8
20. <1328> 野村金連動　　　　 622　　　21.7　　　 15625
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 598　　 -40.0　　　 65820
22. <1489> 日経高配５０　　　 573　　　 0.5　　　　2771
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 549　　 -41.2　　　　 239
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　 534　　　20.0　　　 51830
25. <1541> 純プラ信託　　　　 505　　 -40.8　　　　7476
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 476　　 -17.4　　　　2393
27. <1627> 野村電力ガス　　　 439　　2643.8　　　 11965
28. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 420　　　 5.3　　　　1022
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 390　　 -26.1　　　 30740
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 323　　　55.3　　　 59530
31. <2244> ＧＸＵテック　　　 316　　 -45.4　　　　3107
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 294　　 -52.1　　　 39930
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 282　　 -22.7　　　 660.5
34. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 260　　 -33.7　　　106500
35. <1615> 野村東証銀行　　　 224　　 -61.7　　　 504.3
36. <2516> 東証グロース　　　 199　　 -50.9　　　 549.5
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 192　　 -49.6　　　 25825
38. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 190　　 -32.1　　　 11645
39. <1597> ＭＸＪリート　　　 189　　　71.8　　　　2101
40. <1358> 上場日経２倍　　　 146　　 -63.7　　　 81250
41. <200A> 野村日半導　　　　 140　　 -61.3　　　　2233
42. <1678> 野村インド株　　　 138　　　38.0　　　 363.4
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 132　　 -25.0　　　 175.9
44. <465A> ＧＸ日経株主　　　 132　　 -42.9　　　　1033
45. <1330> 上場日経平均　　　 127　　 -64.5　　　 52050
46. <1346> ＭＸ２２５　　　　 121　　 -20.4　　　 52040
47. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 119　　 600.0　　　　1658
48. <1308> 上場東証指数　　　 117　　 -95.4　　　　3491
49. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 117　　 -10.7　　　 348.3
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 115　　　17.3　　　　2578
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース