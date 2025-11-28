ETF売買代金ランキング＝28日前引け
28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 52017 -36.8 42880
２. <1357> 日経Ｄインバ 5983 -47.9 5935
３. <1579> 日経ブル２ 5363 -24.2 461.6
４. <1458> 楽天Ｗブル 5012 -33.9 50890
５. <1540> 純金信託 4546 -11.0 20045
６. <1321> 野村日経平均 4174 12.6 52020
７. <1360> 日経ベア２ 4087 -21.7 145.7
８. <1306> 野村東証指数 2356 -61.2 3535.0
９. <1568> ＴＰＸブル 1600 -38.0 700.4
10. <2036> 金先物Ｗブル 1422 44.7 168650
11. <1326> ＳＰＤＲ 1311 192.6 60270
12. <1329> ｉＳ日経 1250 -24.9 5214
13. <314A> ｉＳゴールド 1029 72.7 310.7
14. <2644> ＧＸ半導日株 925 -54.0 2387
15. <1671> ＷＴＩ原油 858 504.2 3020
16. <1542> 純銀信託 831 -4.4 24735
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 738 -35.4 2189.0
18. <1398> ＳＭＤリート 728 -32.8 2094.0
19. <1655> ｉＳ米国株 645 -17.1 769.8
20. <1328> 野村金連動 622 21.7 15625
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 598 -40.0 65820
22. <1489> 日経高配５０ 573 0.5 2771
23. <1459> 楽天Ｗベア 549 -41.2 239
24. <1320> ｉＦ日経年１ 534 20.0 51830
25. <1541> 純プラ信託 505 -40.8 7476
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 476 -17.4 2393
27. <1627> 野村電力ガス 439 2643.8 11965
28. <466A> ＧＸ防衛テク 420 5.3 1022
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 390 -26.1 30740
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 323 55.3 59530
31. <2244> ＧＸＵテック 316 -45.4 3107
32. <1545> 野村ナスＨ無 294 -52.1 39930
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 282 -22.7 660.5
34. <1557> ＳＰＤＲ５百 260 -33.7 106500
35. <1615> 野村東証銀行 224 -61.7 504.3
36. <2516> 東証グロース 199 -50.9 549.5
37. <2559> ＭＸ全世界株 192 -49.6 25825
38. <1547> 上場ＳＰ５百 190 -32.1 11645
39. <1597> ＭＸＪリート 189 71.8 2101
40. <1358> 上場日経２倍 146 -63.7 81250
41. <200A> 野村日半導 140 -61.3 2233
42. <1678> 野村インド株 138 38.0 363.4
43. <1356> ＴＰＸベア２ 132 -25.0 175.9
44. <465A> ＧＸ日経株主 132 -42.9 1033
45. <1330> 上場日経平均 127 -64.5 52050
46. <1346> ＭＸ２２５ 121 -20.4 52040
47. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 119 600.0 1658
48. <1308> 上場東証指数 117 -95.4 3491
49. <1475> ｉＳＴＰＸ 117 -10.7 348.3
50. <2243> ＧＸ半導体 115 17.3 2578
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
