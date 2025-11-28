『ばけばけ』“トキ”高石あかり、ついにスキップ成功！ 大喜びする姿に「キュンキュン」「美しい今週の締め」と反響
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第45回）が28日に放送され、トキ（高石）がついにスキップに成功すると、ネット上には「すごく素敵」「美しい今週の締めだったなぁ…」「キュンキュンする」などの反響が寄せられた。
【写真】お稲荷さんに夢中のヘブン（トミー・バストウ）
トキの願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、ヘブンとランデブーの約束をとりつける。そして迎えた約束の日。出かけるヘブンをトキが見送ろうとすると、彼は「ア〜スバラシノハナ…」と、トキが生けた椿の花の美しさを称える。トキは照れ笑いを浮かべながら、感謝を伝えて出かけたヘブンを見送るのだった。
一方、リヨとヘブンの恋を阻止したい錦織（吉沢亮）は、2人のランデブーを監視。しかし早々にバレてしまうと、錦織はヘブンとリヨを城山稲荷へ案内することに。そんな中、なぜかトキは1人で、柱に向かって黙々と“テッポウ”をし続ける。
神社にたどり着いたヘブンは、リヨそっちのけでキツネの石像に夢中になりスケッチを始める。リヨは神社の雰囲気に思わず「気味悪い」とつぶやき、1人でトキの元へ。リヨはトキに、ヘブンが自分のことを見向きもしてくれないと不満をもらす…。
その夜、ヘブンは城山稲荷で見たキツネのスケッチをトキに見せる。楽しそうにペンを走らせるヘブンの机の上には、日本で見たもののスケッチが散乱している。トキはその中に、自分が生けた椿の花の絵も見つける。
仕事を終えて帰宅するトキは、笑顔で足取りも軽やか。いつしかその動きは、これまで出来なかったスキップになっていた。自分の動きに驚いて立ち止まったトキは、確かめるように再び「タッタタッタ」と言いながらスキップをする。ついに習得したスキップに、トキは声をあげて大喜びするのだった。
トキの心情がスキップの成功とともに描かれて第45回が幕を下ろすと、ネット上には「嬉しくて弾む心がスキップさせるんだよね〜」「ヘブンさんとの距離が縮まる事をスキップで表現ってすごく素敵」「いやぁ美しい今週の締めだったなぁ…」「ヤダもうキュンキュンするわよー」「少しずつ二人の距離が近づくのドキドキ」といった声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
