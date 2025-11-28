香港高層マンション火災の死者９４人…行方不明者の情報は錯綜、当局は当初「２７９人」と発表

【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区で２６日に発生した高層マンション火災で、地元消防当局は２８日朝、少なくとも９４人が死亡し、７６人が負傷したことを確認したと発表した。

同日未明に「おおむね鎮圧状態」になったとも説明した。

消防当局によると、火災発生後に約３４０件の救助要請があったが、そのうち２５件について確認が完了していない。火元となったマンション棟と隣接する棟の計２棟で捜索・救助活動が進んでいないといい、香港紙・明報は、犠牲者の多くはこの２棟に集中していると報じた。修繕工事のために組まれていた竹製の足場や防護ネットなどを伝い、延焼が非常に速かった可能性が高いとみられる。

行方不明者の情報は錯綜（さくそう）している。香港政府トップの李家超行政長官は２７日未明の記者会見で、行方不明者が２７９人に上るとしたが、その後、香港当局から行方不明者に関する追加の発表はない。香港紙・星島日報は２８日、消防当局による安否確認が進んだ結果、行方不明者は「６０人以上」に減ったと報じている。

消防当局は「鎮圧状態」になったことを受け、２８日午前のうちに、火災のあった７棟全ての部屋の捜索を済ませる方針だ。

火災は２６日午後３時（日本時間午後４時）頃、３０階を超える８棟の公営マンションが立ち並ぶ一角で発生し、計７棟が燃えた。マンション群は１９８３年に完成し、昨年７月から大規模な修繕工事が行われていた。

香港警察は、修繕工事を請け負っていた会社が、防火基準に満たない建築資材を使っていた可能性があるとみて、これまでに同社幹部３人を拘束し、事情を聞いている。