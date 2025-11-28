欧州で急増する“デュオ安楽死”を決めた両親とその子たちの心の機微描く『両親が決めたこと』来年2.6公開
2024年トロント国際映画祭の新たな挑戦作を評価するプラットフォーム部門において最高栄誉「作品賞」を受賞したスペイン映画『THEY WILL BE DUST』（英題）が、邦題を 『両親が決めたこと』 として、2026年2月6日より全国順次公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと特報が解禁となった。
【動画】珠玉の家族ドラマ『両親が決めたこと』特報
本作は、ヨーロッパで急激に増える〈デュオ安楽死〉を決めた両親と、その子たちの心の機微を描き、高齢者を応援する家族ドラマ。監督はカルロス・マルセット。
〈デュオ安楽死〉とは、高齢夫婦どちらかが終末期に安楽死するとき、そのパートナーが健康であっても共に安楽死すること。ジョイント型ともいう。
2024年2月、スペインの大手新聞社「エル・パイス（ElPaís）」は、オランダのドリース元首相（93）が妻と共に同時に安楽死を遂げたことを伝え、オランダでデュオ安楽死が急増していると報じた。オランダだけでも2022年の1年間で29組の夫婦、計58人に実施され、年々増加傾向にある。本作はこのデュオ安楽死を大胆に掘り下げて描く。
バルセロナの舞台女性俳優クラウディア（80）は末期がんの患者。がんは脳に転移し、錯乱や半身まひと自我の喪失が近づき、安楽死を選択する。クラウディアは子育てよりも舞台優先で生きてきた。おちゃめな俳優妻を支え、今なお愛してやまない夫のフラビオ。永縁なる夫婦は共に安楽死することを決意し、3人の子に打ち明ける。
子どもたちは父の考えに賛成しない。長女は母の操作と決めつけ、けんかする始末。しかし父の意志は固く、両親はデュオ安楽死に必要な手順を進め、最後の旅の出発がにわかに訪れるのだが…。
本作は両親の終幕を題材にしているが、不思議と暗さを感じさせない。むしろ家族のユーモアあふれるセリフ回しに、それを忘れてストーリーに没頭してしまう。本編の一部は、家族の心情を母の職業だったミュージカル調で表現し、本筋と見事に融合する。最後まで自分らしく生きようとする母の終末期と、欧州で急増するデュオ安楽死。なぜ増えるのか。その家族の心の機微と、一つの答えを本作で垣間見ることができる。
ポスタービジュアルは、まさに〈永縁〉という言葉がふさわしい高齢の両親の笑顔が愛らしい。同時に年を重ねてもたまにはオシャレして最期まで自分らしく人生を楽しんでほしい、という願いも込められた。
特報では、登場する家族の印象的な写真が使用されている。人は国境を越えるたび、生活を変え、習慣を変える。それでも家族のために選ぶ行動だけは不思議なほど変わらない。本作が伝えたいことが凝縮されている。
映画『両親が決めたこと』は、2026年2月6日より全国順次公開。
