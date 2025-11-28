2児の母・石川梨華「激うま」手羽中唐揚げ披露「こんがり美味しそう」「レシピ助かる」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が11月27日に、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの手羽中唐揚げを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳元モー娘。「こんがり美味しそう」絶品手作り唐揚げ
石川は「塩麹と諸々調味料でつけておいた手羽中を片栗粉でサクッと揚げ仕上げにのり塩プラスガーリックパウダーも入れてみたら激うま」とつづり、手羽中の写真を投稿。自身の料理を「適当レシピがアップデートしたよ」と報告した。
この投稿に「こんがり美味しそう」「レシピ助かる」「料理上手」「家庭の味」「食べたい」などと反響が集まっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
