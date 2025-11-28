ハイヒール・モモコ、長男との2ショットに「鼻が似てる」「親子で楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月27日、自身のInstagramを更新。長男・仁一郎さんとの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳大御所「鼻が似てる」長男との2ショット
モモコは「銀座のエミズキッチンに長男と行ったら個室も知り合い、カウンターも知り合いでしたぁ」とつづり、写真を投稿。ウインクをした長男と笑顔でピースサインを作った自身の仲の良い2ショットを披露している。
この投稿に「仲良し親子」「鼻が似てる」「憧れる」「親子で楽しそう」「羨ましい」などとコメントが集まっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所「鼻が似てる」長男との2ショット
◆ハイヒール・モモコ、長男との写真を公開
モモコは「銀座のエミズキッチンに長男と行ったら個室も知り合い、カウンターも知り合いでしたぁ」とつづり、写真を投稿。ウインクをした長男と笑顔でピースサインを作った自身の仲の良い2ショットを披露している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「仲良し親子」「鼻が似てる」「憧れる」「親子で楽しそう」「羨ましい」などとコメントが集まっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】