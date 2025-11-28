このキレイさで100円？！値札の付け間違えを疑ったインテリア

お洒落なインテリアアイテムを探しているという方必見！今回はダイソーで110円（税込）で購入できるクラッシュストーンをご紹介します。お気に入りのグラスなどに入れるだけで、きらきらと輝くインテリアアイテムの完成。ニュアンスカラーがおしゃれで、お部屋が一気に垢ぬけますよ♪早速チェックしていきましょう。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：インテリアクラッシュストーン（パープル）／インテリアクラッシュストーン（グレー）

価格：各￥110（税込）

内容量（約）：52g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480662671／4550480662626

これで本当に100円？！ダイソーで見つけたインテリアストーン

ダイソーのインテリア売り場で一際輝いていた『インテリアクラッシュストーン』。

グラスなどに入れて、お気に入りのグリーンなどを飾れば、自分だけのきれいなインテリアアイテムが作れそうと思い購入してきました。

なによりも驚きなのがこれだけ入って110円（税込）というところ。クラッシュアイスのような感じで、光の当たり具合や見る角度によってきらきらとして見えます。

今回はグレーとパープルを購入して、混ぜて使ってみました。ニュアンスカラーがそろっているのが、うれしいですよね！

オンラインショップをチェックしてみると、在庫なしになっていましたがクリアやグリーン、スカイブルーなどの色展開もあったようです。

部屋の雰囲気や、仕上げたいイメージに合った色を選ぶことができますよ！

フェイクグリーンだって優秀なんです！

商品名：多肉ポット（A）／多肉ポット（B）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480741949／4550480741925

今回のインテリアアイテム作りに使用したフェイクグリーンも、ダイソー商品！こちらの『多肉ポット（A）』です。各110円（税込）とお手頃価格ながらもクオリティが高く、手軽にグリーンを楽しみたいという方にぴったりです。

今回はダイソーのインテリアアイテムをまとめてご紹介しました。どちらもお値段以上のクオリティでとてもおすすめなので、ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。