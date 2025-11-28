渡邉美穂、姪の七五三での2ショット公開「表情に優しさが溢れてる」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】元日向坂46で女優の渡邉美穂が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。姪との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂46メンバー「表情に優しさが溢れてる」姪との2ショット
渡邉は「姪っ子七五三」とつづり、着物を着た姪との写真を投稿。姪の目線に合わせてしゃがみ、ピンクのチョコがかかったチョコバナナを一緒に見る姿などを公開している。
この投稿に「2人とも可愛い」「素敵な関係」「姪っ子ちゃんおめでとう」「表情に優しさが溢れてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元日向坂46メンバー「表情に優しさが溢れてる」姪との2ショット
◆渡邉美穂、姪との七五三ショットを披露
渡邉は「姪っ子七五三」とつづり、着物を着た姪との写真を投稿。姪の目線に合わせてしゃがみ、ピンクのチョコがかかったチョコバナナを一緒に見る姿などを公開している。
◆渡邉美穂の投稿に反響
この投稿に「2人とも可愛い」「素敵な関係」「姪っ子ちゃんおめでとう」「表情に優しさが溢れてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】