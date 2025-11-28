町田の黒田剛監督が契約更新

J1のFC町田ゼルビアは11月27日、黒田剛監督と契約を更新し、J1百年構想リーグおよび2026-2027シーズンも引き続きトップチームの監督として指揮を執ることで合意したと正式発表した。

ファンからも歓喜のコメントが寄せられている。

黒田監督は1994年に青森山田高校コーチを務め、1995年から2022年まで同校の監督として指導したのち、2023年より町田の監督に就任。就任1年目にはJ2優勝とJ1昇格を達成した。昨季はクラブ初のJ1で優勝争いを繰り広げ3位フィニッシュとなった。

今季はリーグ戦で7位にとどまるも、今月22日には天皇杯決勝でヴィッセル神戸を下しクラブ初となるタイトルを獲得するなど、クラブとして大きな成長を続けている。黒田監督は「この度、明治安田J1百年構想リーグ及び2026/2027シーズンもFC町田ゼルビアの監督を務めさせていただくことになりました」とコメント。来シーズン以降も引き続き指揮を執ることが決まった。

SNSでは「本当にとんでもないところまで連れてきていただいた」「更新しないなんて選択肢はなかったですよね」「継続おめでたい」「とにかく歓喜！」「嬉しいニュースが飛び込んできた！」「やったー」「妥当！」「待ってました！」「涙がでるほど嬉しい」「当然ですね」「たった3年でプロでもトップに立つ凄い監督」「嬉しすぎて言葉が出てこない」「正式に決まってひと安心！」「きたー！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）