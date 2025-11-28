文春オンラインが報じた、東京・秋葉原にある老舗メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」で働く“美魔女メイド”リエさんのインタビュー記事に対し、Yahoo!コメント欄では称賛の声が寄せられている。

リエさん ©︎平松市聖／文藝春秋

2005年から現在まで約20年お給仕を続ける“美魔女メイド”

リエさんがメイドとしてお給仕を始めたのは2005年。一時はお店を離れたが、現在もメイド服を着てお出迎えを続けている。いわゆる“萌え系”とは違う、クールビューティーな雰囲気を持つリエさんを「リエ様」と呼んで慕うご主人様・お嬢様も多いそうだ。

経歴を知って気になるのは、その美貌の秘訣だ。本人は「特別な美容は何もやっていない」と明かすが、兼業しているパーソナルトレーナーとしての日々のトレーニングが、美しさを保つ理由の1つかもしれない。

「大人っぽくて好みのタイプ」「これは叱られたい」と称賛の声

記事に寄せられたコメントでも、リエさんのクールビューティーな雰囲気を称賛する声が目立った。

「この人は美しい。美人である。大人っぽくて好みのタイプだ」

「確かに……これは叱られたいかもしれん。17歳だけどオカン的な言葉を期待してしまう」

長く働き続けていることを評価する意見も多い。

「結局は人間力。責任感ある優しい方が長く勤めてらっしゃるお店というだけで信用できます」

「メイドっていうフィルターがかかってるけど、この人みたいに継続してそこにいてくれるってのはとんでもなく難しいことだと思う。尊敬するわ」

中には実際にリエさんの接客を知る人からのコメントもあった。

「このメイドさんは私も顔見知りですが、若い女の子には出来ない接客が出来る点がポイント高いです。深い話も出来るので良いメイドさんですよ」との声に代表されるように、何よりリエさんの接客がお店を訪れるご主人様・お嬢様の心を掴んでいるのだということが伺える。

