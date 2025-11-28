JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは28日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で第2日が行われた。33位で出た高野愛姫（Jトラスト銀行インドネシア）が9番で衝撃の一打を披露。実況席を驚かせていた。

490ヤードの9番パー5。高野がフェアウェーから放った第3打は、「ガッシャン！」と音を立ててカップに直接入った。ギャラリーからも拍手が起きた一打。高野も右手を上げて笑顔を浮かべ、キャディーとハイタッチしていた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xが実際の映像を公開。中継したU-NEXTの実況席では、ツアー通算7勝の解説・米山みどりプロが思わず「おぉ！」と反応。実況の森下桂吉アナも「ワァオ！ これは入りましたね！」と驚いていた。

今月14日に行われた伊藤園レディス初日では、菅沼菜々が12番パー3で放ったティーショットがカップ際のグリーンにめり込み“幻のホールインワン”が生まれていた。リプレーが流れると、解説の森下アナは「これは完璧に入っていますね」と安心した様子だった。

21歳の高野は6月のヨネックスレディスでツアー初優勝。この日は12番を終えた時点で1イーグル1ボギーの1アンダーで通算2オーバーとしている。



（THE ANSWER編集部）