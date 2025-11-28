今年8月31日、埼玉県北部のあるタトゥースタジオ。日焼けした男は「左の肩甲骨付近に彫ってほしい」と、準備してきたデザイン画を、馴染みの彫り師に見せた。生物兵器や感染性廃棄物に関わる“バイオハザード”のシンボルマークだった。上には「RAVEN」の英字も。直訳は大型のカラス、転じて不吉の前兆を意味する言葉だ。

それらを背に彫り入れたひと月半後――、男は卑劣な殺人者に成り果てた。

現場は埼玉県鶴ヶ島市の介護付有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」。

10月15日の未明、施設内に侵入した木村斗哉容疑者（22）は、5階入室の小林登志子さん、4階入室の上井アキ子さん（ともに89）を次々と殺害した。（全2回の1回目／続きを読む）



首にもタトゥーがある木村斗哉容疑者

「2人の死因は、首を圧迫されたことによる窒息とみられる。さらに木村は、持ってきた鞘付きのナイフで、すでに絶命していた2人の上半身を切りつけていた」（社会部記者）

木村容疑者は同施設に勤務した元職員だった

木村は2023年5月から24年7月まで、同施設に勤務した元職員だった。

「職員用出入口の電子ロックを解除して中に侵入。結果として、木村の退職後も暗証番号を変えていなかったことがアダに。木村は着替え等も準備して犯行に及んだものの、なぜか逃走せず、6時間ほど現場の近くに留まり、同日の午前9時前、あっさり警察官に身柄を確保された」（同前）

その際、木村の所持金はゼロ。熊谷市の自宅アパートから、走行距離にして30キロ弱の道のりを自転車で移動し、元職場に辿り着いていた。不可解なのが肝心の犯行動機だ。元職員の木村は小林さんと上井さんを知っていたが「2人に恨みはなかった」と供述。捜査関係者が打ち明ける。

「では、なぜ2人を殺めたのか。本人もきちんと説明ができていない状態。不合理極まりない犯行だ」

学生時代はカッターやハサミを振り回す

昔から“ちぐはぐ”な面のある人物だった。木村は埼玉県北本市の出身。小中学校の同級生が振り返る。

「両親は優しそうだし、2人の妹もいい子。ただ、木村はちょっと変わっていました。小6の時、同級生が先生に怒られて泣いちゃったことがあって。それを見た木村が、校長室に乗り込んで、その先生を『辞めさせろ』と騒いだんです。木村はどちらかといえば“陰キャ”。なのに、背伸びしてヤンチャをしていた。カッターやハサミを振り回すこともあったんですが、別の問題児だった奴の影響を受けた感じでした」

中学校時代は剣道部に所属。同級生が続ける。

「急に真面目になったんですが、礼儀や挨拶が過剰というか大袈裟で。たとえば先生に『こんにちは！』と挨拶する時の声量がおかしいくらい大きかった。普通の人がヤバいと思うことを平気でやっちゃう奴。勉強は全くできなくて、学年最下位レベルでした」

県内の農業高校に進学すると、陸上競技に打ち込んだ。高校を卒業後、一昨年から働き始めたのが犯行現場となる老人ホームだった。

元同僚職員が明かす。

「このホームに来る前は何か職人の仕事をしていたと聞きました。木村は亡くなった小林さんや上井さんとも接点がありましたが、恨みを募らせるような理由はなかったと思います」

ただ、この施設では常に人手不足が続いていた。

「木村は介護の資格も持っておらず、しんどい部分があったかもしれません。実は、別の入居者の首を絞めるトラブルを起こしたこともあるんです。その後デイサービス業務のフロアに異動すると、1年も経たないうちに、体調問題を理由に自主退職しました」（同前）

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）