中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した11月第4週の投票結果が出た。

◇11月第4週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はチョン・ドンウォン

最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、来月18日デビュー記念日を控えたチョン・ドンウォン（JD1）が占めた。ファン投票80％とストリーミング データ20％で選定する該当投票でチョン・ドンウォンはファン投票4万4567票とストリーミング0．4％で合計38．9％の支持を受けて1位にランクインした。

2位は、12日1st EP『MAKEMESUPERSAD』をリリースした純角ユニが占めた。純角ユニはファン投票15万1311票とストリーミング2．5％を記録して合計32．4％の支持を得た。

チョン・ドンウォンの1位祝電はソウル三成洞（サムソンドン）パルナスメディアタワー宣陵（ソンヌン）方面で、純角ユニの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）方面で11月29日から12月5日まで確認することができる。

3位は、10日ミニ9集アルバム『UNBROKEN』を発売したONF（オンエンオフ）がファン投票9795票とストリーミング0．7％で合計9．2％の支持を受けて選ばれた。

◇ドラマ『君は天国でも美しい』、ベストOST1位

今年一年を輝かせた最高のOSTアルバムを選ぶ投票でドラマ『君は天国でも美しい』OSTが1位に選ばれた。ファン投票100％で選定する該当投票で『君は天国でも美しい』OSTはファン投票14万1371票で合計88．5％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位はファン投票8077票で合計5．1％の支持を受けた『暴君のシェフ』OSTが選ばれた。

『君は天国でも美しい』OSTの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー清潭（チョンダム）方面で、『暴君のシェフ』OSTの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で11月29日から12月5日まで確認することができる。

3位は、ファン投票3793票で合計2．4％の支持を受けた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』OSTが占めた。