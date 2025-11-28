“おぢ”の心を巧みに操り、わずか1人で5人から総額2000万円を詐取──。20歳の頂き女子・松田莉玖（仮名）は、りりちゃん直伝のマニュアルを武器に、日常会話と色恋テクニックの“二刀流”で男たちを追い詰めていった。

《⋯閲覧注意⋯》「気持ち悪いおぢにもLINEして！」男性たちから1億5000万円をだましとった『頂き女子のバイブル』を読む

「もう闇金とか行こうかな」と嘆けば、相手は自ら財布を開く。巧妙な心理操作で築かれた“2000万円の山”は、いかに作られたのか。令和5年に起きた悪質詐欺事件の手口をお届けする。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

継父にイタズラされた少女を救ったのは…

松田莉玖（20）は家庭環境に恵まれなかった。5歳のときに両親が離婚。次いで母親が再婚し、やってきた継父が問題のある男だった。

わずか5歳の莉玖に性的イタズラを始め、やがて莉玖が成長すると、肉体関係を結ばされた。莉玖は悩み苦しみ、思い切って母親に相談したが、逆に激怒された。

「よくも私の夫を取ったわね。アンタみたいなふしだらな娘はいらない。出て行きなさい！」

大学1年の冬、莉玖は一人暮らしを始めた。母親には着信拒否され、絶縁された。学費も生活費も自分で稼がなければならなかった。

そんなときにネットを介して知り合ったのが「頂き女子りりちゃん」だった。

りりちゃんはパパ活で3億円貢がせたと豪語し、『魔法完全攻略マニュアル』『頂き女子の参考書〜お金を頂くための設定と極秘会話法』『みんなを稼がせるマニュアル』といった詐欺マニュアルを電子データで販売。莉玖はこのうちの2冊を2万8000円で購入した。

「これは詐欺にはならないんですか？」

「結婚という言葉を使わず、公的な約束さえしなければ大丈夫だよ」

りりちゃんからこんなアドバイスをもらい、莉玖はりりちゃんに指南された通りの詐欺を仕掛けていくことになった。

マッチングアプリに登録し、最初にターゲットにしたのが、会社員のA男さん（43）だった。A男さんを選んだのは、りりちゃんがアドバイスしていた「おぢ」の特徴に合致していたからだ。

頂けるおぢの特徴

〈頂けるおぢの特徴は、生きる希望がない、生きがいがないような、毎日仕事して、帰って寝て、毎日帰って仕事して寝て、何で生きてるんだろうな、生きる意味を見出せてないようなおじさん。こうしたおぢに近づき、日常会話と色恋会話という2種類の会話を使い分け、おぢとの距離を縮めていく。色恋会話っていうのは『好きだよ、結婚しよう』という会話じゃなく、『おぢと話してると落ち着くなー、私男の人苦手なんだけどねー』とか、直接好きとは伝えないけど、オレって特別なのかもと思わせるような会話がいい〉

莉玖はこれらのマニュアルを参考にし、「村上かな」と名乗り、2台の携帯電話を使って一人二役を演じ、恋愛を装って近づいた。

「同居している友人に家賃を3カ月分滞納しているのを肩代わりしてもらっている。それを支払わないと、あなたと同棲できない」

このときは友人の名前として、本名の松田莉玖名義の口座を指定。まんまと21万円を振り込ませた。

さらに「大学の入学金を松田に借りている。70万円を返さないと、同棲できない」というウソをつき、70万円を騙し取った。

一見、単純に見えるが、これにはりりちゃんが作ったマニュアルが絶妙な効果をもたらしていた。

〈「はぁ……どうしよう」「どうしたらいいんだろう……」「つらいなぁ……」というように、相手から「どうしたの？」と聞いてもらえるように病みましょう。おぢに自分から「助けるよ」と言わせるように誘導します。「もう死にたい。どうしたらいいか分かんない」「普通に暮らしたいよ。もう闇金とか行こうかな」とうそぶき、「それなら僕が何とかするよ」というふうに持っていきます〉

こうしておぢから振り込みや支払いを受け取った後は「アフターケアに徹すべし」と強調していた。

〈頂き女子がパパ活女子と異なる点は、このアフターケアにある。お金を頂いた後はちゃんと盛大に、おぢのおかげで助かったよ、ありがとうっていうふうに伝えてあげること。それでおぢは幸せになっている〉

莉玖はこれらを参考にさらに金を引っ張った。

「私が松田の保証人になっており、180万円返さなければならなくなった。AVに出ないと、返せない」

「300万円あれば助かる」とLINEし…

その金を騙し取ったにもかかわらず、今度は本名の松田莉玖の名前で「かながAVの契約書にサインしてしまった」とウソのメッセージを送り、動揺しているA男さんに対し、再び「村上かな」に戻って、「違約金を払う方向で考えています。300万円あれば助かる」とLINEし、その金も騙し取った。

ここらが潮時かもしれないと考えた莉玖は、「かなが拉致された」というメッセージを送り、フェイドアウトした。

同時期に騙されていたのが自営業のB男さん（63）だった。

〈【懲役は…】「被害者の感情を逆なでしている」とSNSで大炎上！ 2000万円を取った《頂き女子りりちゃんの弟子・20歳女性》が法廷で語った「都合が良すぎる更生プラン」（令和5年）〉へ続く

（諸岡 宏樹）