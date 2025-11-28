〈《頂き女子りりちゃんの弟子》“5人のおぢ”から総額2000万円を搾り取った「20歳女性」の悪質すぎる手口（令和5年）〉から続く

師匠直伝のマニュアルで“おぢ”を巧みに操り、5人から総額2000万円をだまし取った20歳女性。「今月1000万プレーヤーになれた」と師匠に自慢したことも。しかし、計画的かつ巧妙な手口は発覚し、逮捕へ。彼女が法廷で語った、あまりに身勝手な更生プランとは――。（全2回の2回目／最初から読む）

約500万円だまし取られたB男さん

また、同時期に騙されていたのが自営業のB男さん（63）だった。

B男さんはマッチングアプリで「村上かな」と名乗る莉玖と知り合い、まったく同じ手口で「マンションの家賃を滞納しているから、あなたと同棲できない」と持ちかけられ、21万円を騙し取られた。

さらに「風俗のスカウトマンに170万円を借金している」という作り話をして、行きつけのホストクラブに勤務している飛鳥涼（25）に協力を依頼し、スカウトマンに成りすました飛鳥がB男さんから170万円を騙し取った。

最終的に莉玖が持ちかけたのは「風俗店で働く契約書にサインしてしまった。違約金300万円を支払わなければ、風俗で働くことになる。だから、もう同棲はできない」と言って、B男さんに300万円を用意させ、それを地下鉄の駅で受け取ったというものだった。

莉玖は喜んで、りりちゃんに「ほぼ今月1000万プレーヤーなれたよ」と報告していた。

莉玖はB男さんに対しても「かなが拉致された」と言ってフェイドアウトし、村上かなと松田莉玖の身を案じたB男さんが警察に相談したため、事件が発覚。奇しくも2人の男性が同じ時期に同じ内容で相談に訪れたのだ。

莉玖と飛鳥は詐欺容疑で逮捕された。それでも莉玖は自分の行為が詐欺罪に当たるとは思っておらず、「相手が私のことを好きだから、お金を用立ててくれただけです。騙し取ったわけではありません」などと供述した。

「私より、『ひととき融資』みたいなことをしている男性の方が違法なんじゃないですか？」

「どうしてそう思う？」

「別の人の話ですが、警察に被害届を受理してもらえなかったと言っていました。私がやっていたことは結婚詐欺じゃありません。だから犯罪ではありません」

だまし取った総額2000万円

りりちゃんに洗脳されていた莉玖は、そんな認識しか持ち合わせていなかった。莉玖の自宅の家宅捜索でりりちゃんから買った詐欺マニュアルが見つかり、りりちゃんも詐欺ほう助の容疑で逮捕されることになった。これが世間に「頂き女子りりちゃん」の存在が知られるきっかけとなった。

莉玖は起訴されることになった2人の男性を含めて計5人から2000万円を騙し取ったとされているが、ホストクラブで散財していたわけではなく、半分近くは残っていた。こんな莉玖にも本命の男性がいて、その男性が足りない分の賠償金の支払いを申し出てくれたのだ。

「被害者の方に申し訳ないです。これが犯罪だと飲み込むのに時間がかかった。すべての方にお金はお返しするつもりです」

莉玖は被告人質問でそう申し述べただけでなく、最終意見陳述で「被告人質問では自分の思っていること、傷つけた人への気持ちを十分に話せなかったので、訂正と追加でお話ししたいと思います」と言いながら、ノートを広げ、約25分にわたる大演説を繰り広げた。

「今回やってしまったことには変わりはないし、言い訳をして情状酌量を求めるより、私がどう反省し、今回犯した罪に向き合ったかについてお話ししたいと思います。まずは被害者の方々に深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。マニュアルに沿ったことをやっただけで、犯罪をしている実感がありませんでした」

「確かにりりちゃんは私を救ってくれていました。私は公認会計士を目指す学生で、先生と呼ばれる資格に就きたい女の子です。そんな自覚があれば、頭をもう1回転していれば、正しい行いかを考えていれば、りりちゃんの魔法にかからず、頂き女子になることもなかったと思います」

止まらない「彼女の弁明」

「公認会計士を目指し、忙しくても毎週50時間勉強していました。頂き女子としてお金を集め、投資に回し、将来の開業資金にすることが、成功への最短ルートだと思っていました。ところが、結果的に遠回りになってしまいました。頂いた以上のお金を支払うことになりました」

「ですが、この半年以上で気付けたことはたくさんありました。特に3つの素晴らしいことがあります。1つ、私は孤独じゃなかった。2つ、主語は『自分』ではなく、『相手』や『私たち』で考えること。3つ、男の人は敵ばかりじゃない」

「私はずっと孤独で、おぢと同じ側の人間で、私に本当の愛をくれる人はいないと思っていました。今回、私の預金と資産は動かせず、弁済が不可能だった中で、私の大切な人が多額の弁済金と慰謝料を、この1カ月半の間に用意してくれました。『あなたがそばにいてくれないことが大きな損失』と言ってくれました。弁護士の先生も私に対し、何が一番大切かを問いただしてくれました」

「2つ目の気付きは、相手の立場に立って物事を考えられていなかったということです。魅力的な人はりりちゃんも含め、主語は『あなた』『みんな』でした。私に足りなかったのはこれだと思いました。156日間を留置場で過ごしましたが、周りは犯罪者とはいえ、意外にも普通の人でした。生活を共にして、人間的にとても成長したと感じています」

彼女が語った「新たな夢」は…

「3つ目、男性は敵ばかりじゃないということです。私は今までずっと性的な対象にされていました。高校受験の日にも痴漢に遭いました。居酒屋のアルバイトではベロチューされました。『性的な対価がなければ、男性は何もしない』と思っていました。しかし、逮捕され、すっぴんでニキビだらけで、ボサボサの髪にジャージの私にも周りの人は良くしてくれました」

「これまではめまぐるしく苦しい生活をしていました。一人で戦っていると思い込み、好きでもないおじさんと毎日LINEし、お酒を飲み、勉強をして、クタクタでした。勾留中には哲学や自然科学、芸術など様々な学問に触れ、いろんな意味で賢くなりました」

「被害弁済以外でどう償っていくか、神様から与えられた役割は何か、いろいろと考えました。新たな夢、ビジョンのため、弁護士資格を取ろうと思います。小学生の頃の夢が弁護士でした。私のビジョンの実現のためには、ダブルライセンスが必要です」

「今回、私のようにりりちゃんに救われた女の子から、りりちゃんを奪ってしまいました。りりちゃんの子どもだましの魔法じゃなくて、クリーンな法律で、正しいやり方でその子たちを救わせてほしい。守らせてほしいです。泣き寝入りさせたくないし、無理して辛い仕事をしてほしくありません」

「大切な人と3つの約束をしました」

「裁判官から『被害者の心の傷はどうするのか？』と聞かれました。直接謝罪したいと思います。せっかく異性と付き合えたと思ったのに、その夢を奪われたとフラストレーションを感じていると思います。パートナーのいる未来が実現すれば、心の傷は少しずつ癒えていくと思います。私は合コンをセッティングしてあげることはできませんが、どうして恋人ができないのかを教え、異性に嫌悪感を抱かれないよう、プロデュース、コンサル、支援をすれば、一助になると思っています。被害者の方々にしっかりとしたパートナーができれば、傷は癒えていくと思いました」

「今回、大切な人と3つの約束をしました。1、外に出たら一発で公認会計士に合格すること。2、迷うことがあればすべて相談すること。3、どちらかが死ぬまでに、夢やビジョンをすべて実現させて、それを見せること。大切な人のためにも、本当の意味での被害弁済のためにも、お金を返して3つの約束を守ります。どんな量刑になるかまだ分からないけれど、一日も早く胸に会計士バッジが付いた姿を見せたいです」

「今回、私は本当にいろいろなことを学びました。すべての皆さん、本当にありがとうございました。傷つけてしまった人たちに改めてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。これらはすべて201日間反省し、心から思っている正直な気持ちです。以上で終わります」

懲役は…

法廷は唖然として静まり返っていた。莉玖の主張は〈自分の犯罪に酔っている〉〈被害者の感情を逆なでしている〉という非難であふれ、ネットで大炎上した。

裁判所は「一人二役を演じたり、ウソに沿う役割を共犯者に演じさせるなど、犯行は計画的かつ巧妙。犯行を繰り返している悪質さも看過できず、詐欺に当たるとは思わなかったという被告人の主張も到底考えがたい」と断罪したが、被害者と示談が成立していることなどから、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

（諸岡 宏樹）