阪神の岩崎優投手（34）が28日、自身のインスタグラムを更新し23年に脳腫瘍で亡くなった同期入団の横田慎太郎さん（享年28）への思いをつづった。

この日、全国の劇場で横田さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」が公開。岩崎は引退試合で見せた奇跡のバックホームをバックスクリーン横で1人で見ていたことを明かし「全身がジーンとする感覚を覚えてます」などと当時の心境を明かした。

そして、23年にリーグ優勝した際に横田さんの背番号24のユニホームを持って胴上げされたいきさつなども語っている。

最後はあらためて横田さんの存在の大きさについて「横田のことを思い出すことがあるか？という質問をされることがありますが思い出しません。思い続けているからです。これまでも、これからもです」と締めた。

【岩崎のインスタグラム投稿全文】

本日より映画”栄光のバックホーム”が公開ですね。

写真は引退試合、守備についたときの横田です。

自分はみんなとは離れバックスクリーン横から見ていました。

イニング途中というみんなが注目する場面の中、らしさ溢れる全力疾走で守備位置に向かいました。

全身がジーンとする感覚を覚えてます。

変わっていきなり打球が飛んできました。

センターオーバーの二塁打でした。

守備機会があってよかったなと、そう思いました。

すると次打者、センター前ヒット。

このプレーについてはもう語る必要はないでしょう。

その前のセンターオーバーで打球処理ができて良かったなと、そう思った自分を今でも後悔しています。

時は流れ2023年、横田が旅立ちました。

M1となった9月14日

横田が大切にしていた曲”栄光の架橋”と共にマウンドに上がり、優勝を決めることができました。

梅野が24番のユニフォームを持ってきてくれて優勝の輪に加わりました。

原口が胴上げを促してくれて宙に舞いました。

本当に横田には人生を豊かにしてもらってます。

自分含め、多くの人の心の中で生き続けています。

横田のことを思い出すことがあるか？という質問をされることがありますが思い出しません。思い続けているからです。これまでも、これからもです。