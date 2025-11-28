■全国の天気

北日本と北陸は28日(金)、雨や雪が降ったりやんだりとなるでしょう。夜は北海道に加えて、東北北部の平地も次第に雪に変わりそうです。風が強く吹くため、吹雪にご注意ください。関東から西日本の太平洋側は広い範囲で晴れるでしょう。

■予想最高気温

日中は前日より低い所が多く、東海や西日本でも15℃前後で風が冷たく感じられそうです。福岡と鳥取は前日より4℃低い14℃でしょう。広島と名古屋は16℃、大阪は17℃の予想です。金沢は前日より6℃も低い13℃でしょう。

一方、東京は前日より3℃高い19℃で、昼間は日差しがぽかぽかと感じられそうです。ただ、北風が強めに吹くため、夕方以降はぐっと冷えてくるでしょう。札幌と盛岡は10℃、仙台は16℃まで上がりますが、北日本は午後から気温が右肩下がりとなりそうです。冷たい風に備えた服装でお過ごしください。

■週間予報

・大阪〜那覇

土日は穏やかに晴れる所が多いでしょう。30日(日)は福岡で21℃まで上がり、過ごしやすい陽気となりそうです。ただ、来週半ば以降は急に寒くなるでしょう。12月4日(木)の最高気温は大阪と福岡で10℃と、真冬のような寒さとなりそうです。福岡でも雪が降るかもしれません。3日(水)から4日(木)にかけては山沿いを中心に雪の積もる所もありそうです。出かける予定がある方は、雪や寒さへの対策をしっかりとして、最新の予報を確認するようにしてください。

・札幌〜名古屋太平洋側は晴れ間の出る日が多いでしょう。東京は29日(土)は北風がひんやりしますが、30日(日)はぽかぽか陽気となりそうです。一方、日本海側はこの先も雨や雪が続くでしょう。週明け12月1日(月)は北日本で風が強まり、再び荒れた天気となりそうです。なお、来週3日(水)〜4日(木)にかけては強い寒気が南下して、日本海側では雪の量が多くなりそうです。