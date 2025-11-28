荒川区の民泊を警視庁が捜索、条例に違反し平日営業の疑い…騒ぎ声やゴミ不法投棄など１１０番も

東京都荒川区の条例に違反して平日に民泊営業をしていた疑いが強まったなどとして、警視庁は２８日、同区の民泊施設と、新宿区の運営会社に住宅宿泊事業法（民泊新法）違反などの容疑で捜索に入った。

マンションや戸建て住宅を宿泊施設に活用する民泊を巡っては、訪日外国人客（インバウンド）らの利用が拡大する一方、騒音などのトラブルも相次いでいる。同庁は違法営業が迷惑行為を助長しているとみて、異例の捜索に踏み切った。

捜査関係者によると、運営会社の代表は昨年８月、荒川区の民泊条例に違反して平日に同区西日暮里のアパートで民泊営業をしたにもかかわらず、区に虚偽の報告をした疑い。同１２月には、適切な報告を求める区の業務改善命令を無視した疑いも持たれている。

同区は、近隣住民らの生活環境の維持を目的に、２０１８年施行の民泊条例で区内での民泊営業を土日祝日に限定している。だが、同社が運営する施設では平日営業が常態化し、同庁には２３年以降、騒ぎ声やゴミの不法投棄などに関する１１０番が寄せられていた。

同社は区内で民泊８施設を運営しており、同庁は詳しい営業実態を調べ、刑事責任に問えるか判断する。

観光庁によると、民泊新法に基づく全国の民泊届け出住宅数は９月１６日現在で３万５２４６件に上る。

荒川区西日暮里の３階建てアパートの民泊施設には２８日午前１０時半頃、段ボールを持った警視庁の捜査員４人が捜索に入った。