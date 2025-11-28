11月27日、宇野実彩子がInstagramを更新した。

【写真】ナチュラルな魅力あふれるもぐもぐSHOTも公開

宇野は、自身のInstagramアカウントにて、「avexもクリスマスモードだったよ」とコメントし、華やかに飾り付けられたクリスマスツリーの横で撮影した、髪をアップにまとめ、ボアアウターにボーダーシャツを合わせたコーディネートの写真を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「かわいすぎる」「こんなママになりたい」「色味マッチしてて可愛い」「素敵な写真ありがとう」「こういうナチュラル写真好きー」「めっちゃ素敵過ぎる」といった反響が集まっていた。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。私生活では昨年3月に小山慶一郎（NEWS）との結婚を発表し、今年6月には第1子を出産したことを報告した。

SNSでは自然体な姿を披露することも多く、11月16日の投稿では、食事中に撮影したナチュラルな笑顔ショットを掲載していた。

画像出典：宇野実彩子オフィシャルInstagramより