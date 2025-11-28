レッドブル残留は風前の灯火か　角田裕毅が来季布陣を決するカタールGPを前に“意味深発言”「今さら何も変わらない」

カタールGPを前に去就に対する想いを語った角田(C)Getty Images

F1キャリア5年目に名門レッドブル昇格を果たし、セカンドドライバーとして奮闘を続けてきた角田裕毅。今季限りで契約満了を迎えるため、去就が不透明となる中、本人の意味深な発言が話題を生んでいる。

現地時間11月28日からドーハ郊外のルサイル・インターナショナルサーキットで始まるカタールGPを前にして角田は「今さら変わらない」とコメント。姉妹チーム・レーシングブルズの新人アイザック・ハジャーと、元同僚リアム・ローソンとの残留争いに対する持論を語った。

すでに陣容は固まったのか。レーシングブルズを含めた来季陣容の発表をカタールGPの終了直後に行うとレッドブル陣営が決定を下す中、英衛星放送『Sky Sports』をはじめとする複数メディアの問いかけに応じた角田は冷静に応対。「チームとは話し合ったのか」という質問に対して、淡々と自らの考えを口にした。

「特に話し合いはしていないし、何かを知っていたとしても話せることもない。でも、正直に言えば、メディアや多く人と同じ理解だよ。ただ最後まで何が起こるかわからない」

時折、唇をかみしめながらも、至って冷静に去就言及した角田。さらに「もうプランBは考えているの？ 話し合いがないのだとしたら自分の将来をどう考えているか」と切り込まれると、「特にない。今はレースのことだけに集中している。まだ自分の手の中にあると思っている」と続けた。

「もちろんマックス（・フェルスタッペン）を助けたいと思ってる。それが成功すれば、僕の将来にとってもポジティブなことになるから。将来のことで苛立ってるか？ いや、ない。だってこうなるのは事前にわかっていたことだから。実際、シーズン序盤から始まってたんだよ。だから今さら何も変わらない」