『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の公開を記念して、シリーズ第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』が12月29日19時よりフジテレビ系で地上波初放送されることが決定した。

全世界歴代興行収入ランキング（※Box Office Mojo調べ）で第1位を記録した『アバター』（2009年）の続編として2022年に公開された本作は、同ランキングで第3位にランクインしたジェームズ・キャメロン監督によるSF大作。第95回アカデミー賞では作品賞ほか計4部門にノミネートされ、視覚効果賞を受賞した。

前作『アバター』から10年後、人間の体を捨ててナヴィになった元海兵隊のジェイク（サム・ワーシントン）は、神秘の星パンドラの森で妻のネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と家族を築く。優秀な長男ネテヤム（ジェイミー・フラッターズ）、長男に劣等感を抱く次男ロアク（ブリテン・ダルトン）、不思議な力を持つ養女キリ（シガニー・ウィーバー）、無邪気な末っ子トゥク（トリニティ・ジョリー・ブリス）、そして人間の少年スパイダー（ジャック・チャンピオン）。やっと訪れた平和もつかの間、再び地球人の侵略が始まり、ジェイクと家族は遥か彼方にある海の一族のもとに身を潜める。しかし、楽園のように美しい海にも敵の手が迫り、家族や仲間の絆の力が試される新たな戦いが始まる。

