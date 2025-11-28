魚べい『冬の味覚』フェア開催、新シリーズ「レタス包み」も登場

寿司チェーン「魚べい」と「元気寿司」は11月28日から、『冬の味覚』フェアを開催する。

今回のフェアでは「うに海苔包み」や「黒毛和牛ローストビーフにぎり」など、上質かつ多彩なネタを手ごろな価格で提供するという。また、同日から新たに「レタス包み」シリーズも登場。商品はなくなり次第終了となる。

「魚べい」「元気寿司」ロゴ

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

･うに海苔包み(1貫210円)

･げそ明太マヨ炙り(2貫140円)

･かずのこ松前漬けぐんかん(2貫160円)

･そい(2貫110円)

･たらマヨぐんかん(2貫110円)

･黒毛和牛ローストビーフにぎり(1貫290円)

･レタス包み サーモン(1貫110円)

･レタス包み 真だこ(1貫110円)

･レタス包み えび(1貫110円)

･レタス包み 生ハム(1貫110円)

･レタス包み 豚カルビ(1貫110円)

･レタス包み 海鮮ユッケ風(1貫110円)

◆うに海苔包み

濃厚な味わいのうにを使った一品。海苔で包んで味わう。価格は1貫210円(税込)。

魚べい・元気寿司「うに海苔包み」

◆げそ明太マヨ炙り

不動の人気を誇るメニュー。ピリ辛な味わいを楽しめる。価格は2貫140円(税込)。

魚べい・元気寿司「げそ明太マヨ炙り」

◆かずのこ松前漬けぐんかん

松前漬は北海道の郷土料理で、数の子とスルメ、昆布を醤油で漬けこんだもの。価格は2貫160円(税込)。

魚べい・元気寿司「かずのこ松前漬けぐんかん」

◆そい

今が旬のそいは、淡泊な味わいでクセがない白身魚。価格は2貫110円(税込)。

魚べい・元気寿司「そい」

◆たらマヨぐんかん

北海道産のたらにマヨを合わせた軍艦。価格は2貫110円(税込)。

魚べい・元気寿司「たらマヨぐんかん」

◆黒毛和牛ローストビーフにぎり

鹿児島の黒牛を店内で仕込んだ一品。価格は1貫290円(税込)。

魚べい・元気寿司「黒毛和牛ローストビーフにぎり」

〈『レタス包み』シリーズ〉

フェア開催と同日の11月28日から、『レタス包み』シリーズも登場する。寿司をよりヘルシーに楽しんでもらえるよう企画した。シャリまたはオニオンベースを選択し、具材と一緒にレタスで包んで食べる商品。

ラインアップは「サーモン」「真だこ」「えび」「生ハム」「豚カルビ」「海鮮ユッケ風」の6種類。価格は各110円(税込)。終了時期は未定。

魚べい・元気寿司『レタス包み』シリーズ