ブンデスデビュー戦で大怪我を負った日本代表DFはW杯に間に合う？ 本人がズバリ回答。意外な取り組みに内田篤人が興味津々！不朽の名曲をリクエスト
町田浩樹が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』にゲスト出演。怪我の状態を詳細に語った。
28歳の日本代表DFは、今夏にホッフェンハイムに加入。ステップアップを果たしたものの、ブンデスリーガデビュー戦となった開幕節で相手選手と接触し、来夏の北中米ワールドカップを前に左膝の前十字靭帯を断裂してしまった。
現在リハビリ中の町田は、自身も大怪我を負った経験がある内田氏から「このまま行ったらワールドカップは間に合うのか、みんな気になってると思う」と振られると、力強く「間に合わせますよ」と答えた。
「実際間に合う...大体８か月って言われてるので、５月とかには復帰できるんですけど、５月復帰じゃ選考にはギリギリじゃないですか。なので、ちょっと急ぎ気味で７か月でやって、４月ぐらい復帰して、そこから２か月ぐらいやれれば、選ばれるパフォーマンスをある程度見せれれば大丈夫かな」
リハビリの一環であり、脳のトレーニングとしてピアノのレッスンを受けているという。
「ピアノの先生にちゃんと習ってます。クラッシックを弾いてます。２、３年前に股関節を怪我してた時もピアノを弾いてました。やっぱ足を動かせない分、手と頭を動かすことをしようと思って」
意外な取り組みに内田氏は興味津々だ。「俺さ、あれ弾いてほしい。『Summer』」と久石譲さんの不朽の名曲をリクエストし、「俺あの曲が好きなの。あれを絶対にいつか弾けるようになりたいと思ってる。こっそり」と熱い想いを伝えた。
「僕も好きです」と頷いた町田の復帰、そして演奏も心待ちにしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」
28歳の日本代表DFは、今夏にホッフェンハイムに加入。ステップアップを果たしたものの、ブンデスリーガデビュー戦となった開幕節で相手選手と接触し、来夏の北中米ワールドカップを前に左膝の前十字靭帯を断裂してしまった。
現在リハビリ中の町田は、自身も大怪我を負った経験がある内田氏から「このまま行ったらワールドカップは間に合うのか、みんな気になってると思う」と振られると、力強く「間に合わせますよ」と答えた。
リハビリの一環であり、脳のトレーニングとしてピアノのレッスンを受けているという。
「ピアノの先生にちゃんと習ってます。クラッシックを弾いてます。２、３年前に股関節を怪我してた時もピアノを弾いてました。やっぱ足を動かせない分、手と頭を動かすことをしようと思って」
意外な取り組みに内田氏は興味津々だ。「俺さ、あれ弾いてほしい。『Summer』」と久石譲さんの不朽の名曲をリクエストし、「俺あの曲が好きなの。あれを絶対にいつか弾けるようになりたいと思ってる。こっそり」と熱い想いを伝えた。
「僕も好きです」と頷いた町田の復帰、そして演奏も心待ちにしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」