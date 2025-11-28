「カオルも復帰が近づいています」三笘薫の帰還にブライトン指揮官が言及。クリスマス前には？「間違いなく、はい」
プレミアリーグ第13節・フォレスト戦の前日会見で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘薫の復帰時期に言及した。クラブの公式サイトが伝えている。
９月末に足首を負傷して以降、約２か月、戦線から離れている三笘。ヒュルツェラー監督はまず「先週末に出場が可能だった選手は、全員まだプレーできる。これは良いニュースです」と話し、「トミー（トム・ワトソン）は今週トレーニングに復帰しました。ジェームズ（・ミルナー）、カオルも復帰が近づいています」と続ける。
――クリスマスまでにカオルのプレーを見られると思いますか？ この質問に、指揮官は「間違いなく、はい」と応じ、「クリスマス前にジェームズとカオルの両選手のプレーが見られると確信しています」と明言した。
三笘の不在や、その代役については、次のように語る。
「負傷した選手の代わりを務める選手は常にいます。チームには大きなポテンシャルがありますが、どのチームにも試合の流れを変える選手、つまり勝利をもたらす選手が必ずいます。
カオルは昨シーズン、まさにチームを強くしてくれる選手の一人だと証明してくれました。早く戻ってきてほしい。一方で、彼がいなくてもチームは強いことは分かっています。彼の代わりとなる選手として、単に異なるタイプの選手でチームを組むだけです。チームに加わっている選手たちには大きな信頼を寄せています」
ブライトンは12節終了時で５勝４分け３敗、勝点19で６位につけている。ここまでの成果の総括を問われると、「良い点と悪い点、ポジティブな点もネガティブな点もあります。これは継続的な発展です」とし、接戦のシーズンと捉えるなかで、“僅差の勝負”を重要視する。
「僅差の勝負をうまくこなすこと。セットプレーで優位に立つ、ボール保持時は忍耐強く、しっかりとした構造を作り、そしてボールを保持していない時は激しくプレーする。これらが鍵です。僅差の勝負に集中して、個々の成長に注力し続けることです」
選手たちのポテンシャルを信じ、「チームとの繋がりを築き続けなければなりません」と強調したヒュルツェラー監督は、「クリスマスシーズンのこのフェーズがどうなるか、見守りましょう」と今後の戦いを楽しみにしている。
