9色の“推し色ケーキ”が銀座コージーコーナーに登場 手書き風の“推し文字”クッキーでデコレーションも
銀座コージーコーナーは、12月1日から全国の店舗で、「推し」に見立てた9色のケーキをラインアップし、『＃推し文字クッキー（6個入）』を販売する。
【写真】手書き風でリアルな＃推し文字クッキー
好きな俳優やアイドル、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したり、多様な形で「推し」を応援する活動「推し活」。そんな「推し活」をケーキでも楽しんでほしいとの思いから、「推し」に見立てた9色のケーキをラインアップする。
元気な黄色の『モンブラン』、シックな黒の『ミルクチョコショート』などの定番商品に加えて、情熱的な赤の『ベリーのレアチーズ』、クールな青の『チョコミントケーキ』、かわいいピンクの『苺のモンブラン』、活発な橙色の『大きなミルクレープ』など、季節限定のケーキも登場。
さらに「推しが尊い」「推ししか勝たん」などの推し文字をプリントしたクッキーと、ピックシートのセットも同時に販売する。
【写真】手書き風でリアルな＃推し文字クッキー
好きな俳優やアイドル、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したり、多様な形で「推し」を応援する活動「推し活」。そんな「推し活」をケーキでも楽しんでほしいとの思いから、「推し」に見立てた9色のケーキをラインアップする。
さらに「推しが尊い」「推ししか勝たん」などの推し文字をプリントしたクッキーと、ピックシートのセットも同時に販売する。