「えええっ！」かつみ・さゆり、“別人級”の夫婦ショットに反響「美男美女」「お人形みたいなスタイル」「さゆりさんにモンローが乗り移ったのかと思った」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が26日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのショートボブに超ミニ丈フリンジドレスという大胆な姿で夫・かつみ（62）と撮影した夫婦ショットが話題を呼んでいる。
【写真】「えええっ！」「美男美女」かつみ・さゆりの“別人級”夫婦ショット
さゆりは「夫婦で誰〜？」「#11月22日いい夫婦の日 に投稿するつもりが #11月26日いい風呂の日に投稿するの巻〜」とユーモアたっぷりにコメント。“いい夫婦の日”に投稿する予定だった夫婦の2ショットをアップした。
さゆりはスラリと伸びた美脚が際立つピンクのフリンジドレスに身を包み、抜群のプロポーションを披露。黒いスーツ姿のかつみとの仲むつまじいショットも多数投稿した。
コメント欄には「えええっ！」「リアルBarbieちゃん お人形みたいなスタイルで可愛すぎます」「さゆりさんにモンローが乗り移ったのかと思ったよ」「どこのイケメンと美女かと思ったらかつさゆやーーん」「ピンクの髪の毛似合いますね」「かつみさんもイケメンです」「美男美女」「ほんとに素敵なご夫婦」「憧れの夫婦です」など、称賛コメントが相次いで寄せられている。
