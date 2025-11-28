「泣ける」山本モナ、司法試験合格を祝福「小学生男子を遊びに連れていってくれたり」「感謝の気持ちでいっぱい」
タレントの山本モナさんは11月27日、自身のInstagramを更新。司法試験合格を友達に祝ってもらったことを報告しました。
また、「試験の直前期は特に、小学生男子を遊びに連れていってくれたり、おうちで遊ばせてくれたり、同じお稽古で一緒に連れて帰るから大丈夫だよ！と言ってくれたり」と友人たちのサポートを振り返り、「これから少しでも恩返しができるように、頑張らないと」と、決意を新たにしています。
【写真】山本モナの最新ショット
「モナさんの新天地」山本さんは「いつも支えてくれているお友達のみんながお祝いをしてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、自身の写真を1枚投稿。後ろの壁には「MONA 祝 合格」の文字が飾られ、目の前にはお祝いのケーキが置かれています。山本さんは花束とプレゼントを抱え、目を閉じて喜びをかみしめるような笑みが印象的です。
ファンからは、「おめでとうございます」「モナさんの新天地」「素晴らしいお仲間に囲まれてますね」「素晴らしい。おめでとう」「ご活躍をお祈りいたします」「泣ける」と、称賛する声が相次ぎました。
「5年。長かった、、」13日には「この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」と、「司法試験用法文」と書かれた封筒の写真を公開していた山本さん。ファンからは、「すごい」「おめでとうございます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)