「彼氏、到着ナウ。みたいな感じ」高橋由伸、高級車とのイケメンショットに反響！ 「モデルさんですね」
元プロ野球選手の高橋由伸さんは11月26日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】高橋由伸のイケメンショット
コメントでは「何やってもカッコいい」「ぬおおおお超絶かっこいいです」「モデルさんですね」「さすが、似合う」「絵になりますね」「彼氏、到着ナウ。みたいな感じ」「先輩 ドライブ連れてってください」「イケメンすぎる」「マセラティの色に合わせたファッションセンス、流石です」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】高橋由伸のイケメンショット
「何やってもカッコいい」高橋さんは「今日発売の雑誌『ENGINE』に出ています。よかったら見てください」とつづり、1枚の写真を投稿。高級車の横に立ち、格好いいポーズを取っています。コーディネートもとてもおしゃれで、イケメンさを引き立てています。
コメントでは「何やってもカッコいい」「ぬおおおお超絶かっこいいです」「モデルさんですね」「さすが、似合う」「絵になりますね」「彼氏、到着ナウ。みたいな感じ」「先輩 ドライブ連れてってください」「イケメンすぎる」「マセラティの色に合わせたファッションセンス、流石です」と、絶賛の声が寄せられました。
格好いい姿を多数披露自身のInstagramで、格好いい姿を多数披露している高橋さん。私服ショットや、ゴルフウエアを着用した姿も見られます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)