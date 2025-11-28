【びっくらたまご ポケモンわかるかな？ ～草むらのぼうけん～】 2026年1月22日より順次発売 価格：550円

バンダイ ライフスタイル事業部は、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズより新シリーズ「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」を立ち上げた。その第1弾商品として、「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ ～草むらのぼうけん～」を2026年1月22日より順次、全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売する(地域・店舗により多少時期が異なる)。価格は550円。

「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」は、「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちとの出会いをお風呂で体験できる、新たな遊び要素を取り入れた新シリーズ。第1弾となる「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ ～草むらのぼうけん～」には、その商品名の通り、草むらで出会うことのできるポケモンたちがラインナップする。

【遊び方】

入浴剤は草むらの形をしており、そこからポケモンの体の一部が飛び出している。まずはその見た目からどのポケモンが隠れているのかを予想し、分からなければ、入浴剤を専用の袋に入れて、草むらをかき分けるように割ることでヒントを探す。最後に、入浴剤をお風呂に入れて溶かせば、ポケモンの半立体マスコットが1つ出てくる。

【第1弾ラインナップ】

マスコットのラインナップは、「ピカチュウ」、「ミミッキュ」、「リーフィア」、「サルノリ」、「セレビィ」の全5種類。入浴剤には、草むらの形をした専用台座が1つ付属し、マスコットを台座に乗せて飾ることで、入浴剤が溶けた後も草むらの中にいるポケモンたちの姿を楽しめるようになっている。

次弾企画も進行中

「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」シリーズは今後も展開予定。次弾は「水辺」を舞台とした企画が進行中だという。続報をお待ちいただきたい。

「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ ～草むらのぼうけん～」商品概要

価格：550円

セット内容 ：半立体マスコット入り入浴剤1個、台座1個(1袋あたり)

香り：森のかおり

色：黄緑色

マスコット：（1）ピカチュウ （2）ミミッキュ （3）リーフィア （4）サルノリ （5）セレビィ ※同梱の台座のデザインは共通

販売ルート：全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場、他

販売開始日：2026年1月22日(木)発売

発売元：バンダイ

※マスコットは1袋にいずれかひとつが入っています。

※マスコットの種類は選べません。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真と、実際の商品とは多少異なる場合があります。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon

※「びっくらたまご」はバンダイの登録商標です。