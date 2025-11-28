JO1・Stray Kidsら出演の香港開催「2025 MAMA AWARDS」レカペ中止へ 大規模火災受け
【モデルプレス＝2025/11/28】香港・Kai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）にて11月28日・29日に開催予定のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』の公式X（旧Twitter）が同月28日に更新された。同月26日午後に香港で発生した大規模火災を受け、同授賞式でのレッドカーペットを中止するとの発表があった。
今回の『2025 MAMA AWARDS』では、TWICEやSEVENTEEN、aespa、IVEらがノミネートされており、JO1、BABYMONSTER、ENHYPEN、Stray Kidsなどのアーティストが出演者リストに名を連ねている。なお、同授賞式はTELASAより、日本独占生配信される。【※主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）を除く】
【写真】「2025 MAMA AWARDS」スキズら豪華な第1次ラインナップ
◆『2025 MAMA AWARDS』レッドカーペット中止
同アカウントは、英語・韓国語・中国語で「2025 MAMA AWARDSのレッドカーペットは中止し、メイン授賞式は予定通り生中継されます」と報告。香港北部にて、大規模団地で火災が発生したことを受け、同授賞式でのレッドカーペットは中止するとした。世界最大級となる同授賞式は、過去にBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど数多くのアーティストたちが賞を授賞してきた。
◆26日に発生・香港での大規模火災
香港メディアによると、火災は30階を超える公営マンションの一角で発生し、計7棟が燃えた。27日時点で少なくとも55人が死亡している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】