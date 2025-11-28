影山優佳“お気に入り料理”披露「作ったの？上手すぎ」「冬が旬の絶品メニュー」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】元日向坂46の影山優佳が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。お気に入りの料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元日向坂「作ったの？上手すぎ」話題のお気に入り料理
影山は「お気に入り料理の季節がやってまいりました」と手書きでつづり、写真を公開。ブルーの皿に盛り付けられた白子麻婆豆腐がお気に入りであると明かしている。
この投稿に、ファンからは「作ったの？上手すぎ」「美味しそう」「真似したい」「ご飯がすすむ味」「冬が旬の絶品メニュー」「ビールに合いそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
