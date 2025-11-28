東原亜希、長男の15歳誕生日祝う豪華弁当披露「中身ぎっしりで凄い」「喜びそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】タレントの東原亜希が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男の誕生日のお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳4児の母モデル「中身ぎっしりで凄い」長男への豪華弁当
東原は「牛肉アレルギーで救急搬送されたりしてたのに、今日はステーキ弁当」と、ごはんの上にステーキを乗せた豪華なボリュームある弁当を投稿。また「おやつはチョコケーキまるごと」とつづり「HAPPY B-DAY 15！！」と書かれているケーキを披露した。
この投稿に「ママの愛を感じる」「15歳おめでたい」「成長は嬉しい」「豪華なお弁当羨ましい」「料理上手」「中身ぎっしりで凄い」「喜びそう」と反響が集まっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳4児の母モデル「中身ぎっしりで凄い」長男への豪華弁当
◆東原亜希、長男の誕生日弁当披露
東原は「牛肉アレルギーで救急搬送されたりしてたのに、今日はステーキ弁当」と、ごはんの上にステーキを乗せた豪華なボリュームある弁当を投稿。また「おやつはチョコケーキまるごと」とつづり「HAPPY B-DAY 15！！」と書かれているケーキを披露した。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿に「ママの愛を感じる」「15歳おめでたい」「成長は嬉しい」「豪華なお弁当羨ましい」「料理上手」「中身ぎっしりで凄い」「喜びそう」と反響が集まっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】