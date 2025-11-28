デートでバーに行くなら覚えておきたい「かっこいいと思われるオーダー」９パターン
バーでの振る舞いは「慣れ」が大いに影響するもの。そのため、少しこなれた行動をすることができれば、女子から「かっこいい」と思われることができそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「デートでバーに行くなら覚えておきたい『かっこいいと思われるオーダー』」をご紹介します。
【１】お酒に合うおつまみをサッと選べる
「お酒の味を知らないと選べないよね」（２０代女性）など、おまけ感のある「おつまみ」ですが、実はそこに注目する女性も少なくないようです。女性の前でお店の人に聞かなくてもいいよう、日頃からいろいろ食べて試しておくといいでしょう。
【２】珍しいお酒もためらわずに試す
「お酒に強い人じゃないとできないことだし」（２０代女性）など、はじめてのお酒も楽しげに飲むことで、お酒が飲めることを証明できそうです。お店の人の「おすすめ」にはできる限り乗ってみましょう。
【３】ぶどうの種類にこだわってワインを選ぶ
「お酒の味がわかるんだなって思う」（２０代女性）など、銘柄よりもぶどうの種類や産地にこだわることで「味の分かる男」感を演出することができそうです。一般的な「シャルドネ」よりは「シラー」など、少し珍しいぶどう種のほうが効果的かもしれません。
【４】メニューにないお酒をオーダーする
「詳しいんだなって感心しちゃう」（２０代女性）など、メニューにないお酒を注文すると、女子に「上級者！」と思われることができそうです。１杯目にこのテクを使うと、お店に置いてなかった場合にテンションが下がりそうなので、２杯目以降で挑戦してはいかがでしょうか。
【５】難しいカクテルの名前をスラスラ言う
「呪文みたいでかっこいい（笑）」（２０代女性）など、お酒に詳しくない女性にとっては、カクテルの名前ひとつをとっても新鮮なもの。そのため、ときには複雑なネーミングが胸キュンポイントになるようです。カクテルのうんちくなども語れるとさらにいいでしょう。
【６】女子が好きそうなお酒を選んであげる
「何を頼んでいいかすらわからない。選んでもらえるとキュンとする」（２０代女性）など、お酒を飲み慣れない女性は、まずオーダーでつまずいてしまうもの。そのため、男性がおいしいお酒を頼んでくれると感動するようです。自分が好きなお酒以外の知識も少しはあったほうがいいでしょう。
【７】ウィスキーやバーボンなど強めのお酒をロックで頼む
「男らしい飲み方でステキ」（２０代女性）など、女性は敬遠しがちな強いお酒は、飲むだけで「かっこいい」と思われることもあるようです。ただし、悪酔いして醜態をさらしてしまっては元も子もないので、ペース配分には十分気をつけましょう。
【８】馴染みのバーで「いつもの」と言う
「バーの常連なんて大人っぽい」（２０代女性）など、馴染みであることを思わせる「いつもの」というセリフは、ベタではありますが効果てきめん。近所などで一軒行きつけのお店を作っておくと、何かと重宝するでしょう。
【９】メニューを見ずにお酒を注文する
「『慣れてる！』って感激しちゃう」（２０代女性）など、メニューを見ずに注文することができると、女性から「バーに通い慣れてるな」と判断されるようです。ただし、「とりあえずビール」ではあまり株が上がりそうにないので、少し凝ったオーダーをする必要があるでしょう。
ほかにも「バーでのこんな振る舞いが女性の心をつかむ」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
