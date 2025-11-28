テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、大手飲料メーカー「アサヒグループホールディングス」へのサイバー攻撃による情報漏えいについて報じた。

番組では同社が２７日に会見を開き、情報漏えいが、顧客の個人情報約１５２万件、取引先の関係者約１１万件、従業員や家族を含め約２７万件に上るとホームページで発表したことを伝えた。

９月２９日以降、グループ内システムにおいてサイバー攻撃による障害が発生。外部専門家とともに調査を進めた結果、攻撃者はネットワーク機器を経由してデータセンターに侵入し、ランサムウェアを実行したと確認した。複数のサーバーや一部のパソコン端末のデータが暗号化されたほか、従業員端末の一部情報が外部に流出したことが判明した。

約２か月、封じ込めの対応や復元作業、セキュリティ強化を実施。通信経路、ネットワーク制御の再設計、監視体制の見直し、バックアップ戦略の再構築などを進め、安全性を確認したシステムから段階的に復旧を行っている。

これについて司会の羽鳥アナウンサーは「２月までに（復旧を）目指す、ということです。だいぶ時間がかかります」と紹介。金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「かなり対応はしているのでしょうけど、そのハッカー集団の方が上を行っているということなんでしょうね」と見解を語った。

そして「２か月かかって少しずついろいろなことが分かっていますが、例えばそのハッカー集団が外国の人なのか日本人なのか、その拠点はどこにあるのかはまだ特定されてない」と眉をひそめていた。