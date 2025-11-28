AED¤Î»ÈÍÑÎ¨¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î5%¡×¡Ä·±Îý¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ú¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¤ËÊ¹¤¯¡Û
ÀßÃÖÎ¨¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢»ÈÍÑÎ¨¤È¤Ê¤ë¤È¤ï¤º¤«£µ¡ó¤ÈÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¡È»ÔÌ±¤Ë¤è¤ëAED»ÈÍÑ»ö¾ð¡É¡£ºòº£¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢AED¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎµßÌ¿¶µ°é¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥ê¥¢¥ëAED¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ëMOOK¡Ø¤²¤ó¤¥ê¥¢¥ëMOOK ¤·¤ã¤Ù¤ë¡ª ¥Û¥ó¥â¥Î¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉAED¡Ù¡£¤³¤ì¤¬È¯ÇäÁ°¤«¤éAmazon¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¹â¤¤¥Ë¡¼¥º¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÇØ·Ê¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
µßµÞ¼Ö¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¿´Â¡¤Ë¤ÏÂçÅ¨¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¿Ò¤Í¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏAED¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖAutomated External Defibrillator¡á¼«Æ°ÂÎ³°¼°½üºÙÆ°´ï¡×¡£²¿¤ä¤éÆñ¤·¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¤è¤¯°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤Æ¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿¿´Â¡¤ËÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤¢¤Îµ¡´ï¤À¡£
¡Ö°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤¬»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌµ´Ø¿´¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎAED¡¢Ã¯¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¿È¶á¤Ê»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬Í£°ì¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ÎAED¤Î¹ñÆâÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆüËÜ¸÷ÅÅ¡£¹ñÆâ»ö¶ÈËÜÉô »ö¶È¿ä¿Ê²Ý ´ë²è³«È¯¥Á¡¼¥à¤Î¾®»³Í§ÍüÇµ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¾®»³Í§ÍüÇµ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®»³¡Ë¡Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ëAED¤Î»ÈÍÑ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤Î¤³¤È¡£°ÊÍè¡¢8000¿Í¤ÎÌ¿¤¬AED¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AED¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï¡¢£±Ê¬¤´¤È¤Ë£·¡Á10¡óÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â119ÈÖ¤·¤Æ¤«¤éµßµÞ¼Ö¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó10Ê¬¡£¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AED¤Ï³Ø¹»¤ä¶ä¹Ô¡¢¤Þ¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤äÂç¤¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ËÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò»ÈÍÑ¤·¤Æµß½õ³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«£µ¡ó¡ª
½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÃËÉÄ£¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AED¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ£±¥õ·î¸å¤ÎÀ¸Â¸Î¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£±¥õ·î¸å¤Î¼Ò²ñÉüµ¢Î¨¤â²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë·àÅª¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ëAED¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡£Â¿¤¯¤Î½õ¤«¤ëÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤À¡£
¾®»³¡Ö¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï65¡Á70ËüÂæ¤ÎAED¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÃÖÎ¨¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¤Ç¤â»ÈÍÑÎ¨¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«£µ¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®»³¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀßÃÖÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë»ÈÍÑÎ¨¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é»ÈÍÑ¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬¿´Ää»ß¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤½¤Î¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤Ë¤è¤ëAED»ÈÍÑ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ20Ç¯¡£¤â¤Ã¤È¤½¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¤¤í¤¤¤í¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤
¼Â¤ÏAED¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð°Õ³°¤Ë´ÊÃ±¤À¡£
¡¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ÆÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¢ª¢ÅÅ¶Ë¥Ñ¥Ã¥É¤òÍ×µß½õ¼Ô¤Î¶»¤ËÅ½¤ë¢ª£ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤äµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤â´ðËÜ¤Ï¤³¤Î£³¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®»³¡ÖÅÅ¶Ë¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¤É¤³¤ËÅ½¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡¡ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤¤¤Ä²¡¤¹¤Î¡©¡¡¤Ê¤É¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤È²»À¼¤¬Î®¤ì¡¢²èÌÌÉÕ¤¤ÎAED¤Ç¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢»È¤¤Êý¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¶Ë¥Ñ¥Ã¥É¤òÅ½¤ë¤ÈAED¤¬¼«Æ°Åª¤ËÍ×µß½õ¼Ô¤Î¿´ÅÅ¿Þ¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤À¤±¡£AED¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¶»¹ü°µÇ÷¡Ê¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ë¤â°ì½ï¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«²»À¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¶»¹ü°µÇ÷¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢AED¤«¤éÎ®¤ì¤ë100²ó/Ê¬¤ÎÆ°ºî²»¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
ºòº£¤ÎAED¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê²½¤â¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯AED¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤¬Ìµ¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏAED¤¬¼«Æ°¤ÇÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AED¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡£¤³¤ì¤Ï¿´¼¼ºÙÆ°¤äÌµÌ®À¿´¼¼ÉÑÌ®¤È¤¤¤Ã¤¿Ã×»àÀ¤ÎÉÔÀ°Ì®¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ËAED¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶¯¤¯¶»¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ç¾¿Ìâ»¤Ê¤é¤Ì¿´Â¡¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¤Æ¿´Ää»ß¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢AED¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯µß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»Ò¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å°ä¾É¤ÎÍÌµ¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Îº¹¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¤À¡£
Àè¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢AED¤Ï»È¤¤Êý¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²»À¼¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£½èÃÖ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¾õÂÖ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢ÅÅ¶Ë¥Ñ¥Ã¥É¤òÅ½¤ì¤ÐAED¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º»È¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÈÍÑ¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤ÎÀ¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë½èÃÖ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿Í¤Î¿´Íý¤Ê¤Î¤À¡£
¾®»³¡ÖAED»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë²¼¤²¤ë¤«¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¡¢·±Îý¤Ç¿Í·Á¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤ËÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Ò¤ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢AED¤¬¼«Æ°¤ÇÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡È¥ª¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯AED¡É¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤Þ¤¿AED»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¶»¹ü°µÇ÷¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÍ×µß½õ¼Ô¤Ë²¿¤«¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¶»¹ü°µÇ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶»¤¬£µ¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤ÄÀ¤à¤Û¤É¶¯¤¯²¡¤µ¤Ê¤¤¤È¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¡£¤È¤¯¤Ë²¾¤Ë½÷À¤¬¶»¹ü°µÇ÷¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤À¤È¡¢Á´ÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¹Ô¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¶»¤¬¿¼¤¯ÄÀ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¿´Ää»ß¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤¿¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤Ï¼«Á³¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¶»¹ü°µÇ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
AED¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤è¤ë²ÈÄí¤Ç¤ÎµßÌ¿¶µ°é¤ò´üÂÔ
¹âÎð¤Î¿Æ¤¬ÆÍÁ³¿´Ää»ß¤·¤¿¤È¤¡£»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡£¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æµß¸î¤¬ÃÙ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¾®»³¡Ö¤ä¤Ï¤ê·±Îý¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤È¡£ÍýÁÛ¤ÏÇ¯¤Ë£±²ó¡¢·±Îý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¡¢¾ÃËÉ½ð¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢ËÜÊª¤ÎAED¤Ë»÷¤»¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢AED¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢AED¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¹¤éÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤·¡¢Éâ¤«¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤éAED¤Î·ÁÂÖ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤Ï¤º¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¸÷ÅÅ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡ØAED¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤ÎÍÄ»ù»ï¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù¤ËAED¤Î»æ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÉÕÏ¿¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éAED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¡ª¡×¤ÈÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¡Ø¤²¤ó¤¥ê¥¢¥ëMOOK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¡Ø¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉAED¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢Í½ÌóÃÊ³¬¤«¤éAmazon¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬AED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¾®»³¡Ö¥µ¥¤¥º¤³¤½°ã¤¨¤É¡¢ËÜÅö¤ËËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢¡ØËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆµßµÞ¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅö¼Ò¤ÎAED¤Î²»À¼¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ù¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
AED¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤â°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤ÇÌµ°Õ¼±¤ËAED¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡£¤³¤ÎAED¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎµßÌ¿¶µ°é¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Í·¤Ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤ò¹â¤á¤ë
´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎCPR¡Ê¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¡Ë¶µ°é¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÎ¼±¤ä¼«¿®¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤ËAED¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¿Í¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È¾®»³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¾®»³¡Öºòº£¤ÏAED¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇAED¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤¿¤È¤¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¤·¤«¤â³§¡¢¤½¤ÎÁàºî¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂç¿Í¤è¤ê»ÈÍÑ¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÂç¤¤Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
AED¤ÎÁàºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£»È¤¤Êý¤µ¤¨ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍÄ»ù¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¶»¹ü°µÇ÷¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤âÁÄÉãÊì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤ÀÃÎ¼±¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾®»³¡ÖºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤áÅÅÏÃ¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éAED¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¼ÂºÝ¤ÎÊü±Ç¤Ç¤Ï£·Ê¬¤Û¤É¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£AED¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AED¤Ï¡¢°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤¬Ã¯¤«¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÍ£°ì»È¤¨¤ë°åÎÅµ¡´ï¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¿¤ê¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤ÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
»£±Æ¡¿»ÔÃ«ÌÀÈþ¡ÊËÜ¼Ò¼Ì¿¿Éô¡Ë
