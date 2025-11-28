【ツーハッチ】2025年クリスマスコレクションで華やかなランジェリーを

冬の訪れとともに、特別な日のためにランジェリーを新調したい――そんな気分を満たしてくれるのが、tu-hacci（ツーハッチ）の「Christmas Collection 2025」。煌めきが気分を高め、上品で華やかなデザインが特徴のこのコレクションは、毎日を頑張る自分へのご褒美にもぴったり。どれもがクリスマスシーズンにぴったりな特別感を感じさせてくれます。

煌めくデザインで特別感を演出！

tu-hacciの「Christmas Collection 2025」では、華やかなデザインのランジェリーが揃い、冬の特別感を一層引き立てます。

例えば、ピオニーレースフロントホックブラは、リボンの装飾とワインレッドがポイントのカラーリングで、リュクス感満載。

フロントホックで体に優しくフィットし、エレガントな装いに仕上げます。特別なシーンはもちろん、日常的に使えるデザインも多く、どんな気分にもマッチします。

洗練されたチェーンデザインで大人の色気

ルリアンブラ＆ショーツ

価格：4,980円~

「ルリアンブラ＆ショーツ」は、エアランジュシリーズで、ノンワイヤーでもバストを中央に寄せてふっくら谷間を作ることができる優れもの。

ポイントのチェーンが取り外し可能で、普段使いからイベントシーンまで幅広く活躍します。洗練されたデザインが、身に着けるだけで大人の色気を引き出してくれるアイテムです。

ラグジュアリーな感覚をお楽しみください。

サイズ：A70～H75

オリジナル刺繍で華やかさと贅沢感をプラス

シャンテレースブラ＆ショーツ

ブラ 価格：4,580円~/シャンテレースベビードール 価格：5,980円

tu-hacciの「BraJelly」シリーズでは、繊細なオリジナル刺繍がカップに施され、華やかさと贅沢感を演出。

シャンテレースブラ＆ショーツやシャンテレースベビードールなど、上品なデザインでクリスマスシーズンにぴったりな一着を提供しています。

刺繍のディテールまでこだわり抜かれたランジェリーは、身に着けるだけで気分が華やかに。大切なひとと過ごす夜を、より特別にしてくれるアイテムです。

《BraJelly》シャンテレースブラ&ショーツ

サイズ：A70~G85

シャンテレースベビードール

サイズ：M~XL

クリスマスを彩る特別なランジェリーで心も肌も満たして



tu-hacciの「Christmas Collection 2025」は、クリスマスの特別感を感じさせるデザインが豊富に揃っています。

フロントホックブラや華やかな刺繍が施されたアイテム、チェーン付きデザインなど、どれも冬の装いにぴったり。

上品でエレガントなデザインが、普段のランジェリーにはない特別な魅力を引き出します。自分へのご褒美を楽しんでくださいね♡