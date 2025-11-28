2°Ìº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ä´¨¤¤Æü¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¿´¤¬²¹¤Þ¤ë·ÝÇ½¿Í¡ª1°Ì¤Ïà¤Û¤Î¤Ü¤ÎáÂç²Ï½÷Í¥
¾¯¤·¤º¤Ä½©¤«¤éÅß¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤Î»þ´ü¡¢µ¢Âð»þ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÎä¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¨¤¤Æü¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡È¤¸¤ï¡Á¤Ã¤È¡É¿´¤¬²¹¤Þ¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡È¤¸¤ï¡Á¤Ã¤È¡É¿´¤¬²¹¤Þ¤ë·ÝÇ½¿Í¡×1°Ì¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20ºÐ¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö´¨¤¤Æü¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡È¤¸¤ï¡Á¤Ã¤È¡É¿´¤¬²¹¤Þ¤ë·ÝÇ½¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤µ¤ó¡Ê25¿Í¡Ë¡¢2°Ì¡Öº£ÅÄÈþºù¡×¤µ¤ó¡Ê9¿Í¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¿·³À·ë°á¡×¤µ¤ó¡Ê7¿Í¡Ë¤¬TOP3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤ä¡ÖÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2°Ì¤Î¡Öº£ÅÄÈþºù¡×¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢3°Ì¤Î¡Ö¿·³À·ë°á¡×¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¤Ï¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤µ¤ó¡ÊÃËÀ17¿Í¡¢½÷À8¿Í¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¡Öº£ÅÄÈþºù¡×¤µ¤ó¡Ê7¿Í¡Ë¡¢Æ±Î¨3°Ì¤Ë¡Ö¿·³À·ë°á¡×¤µ¤ó¡¢¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡×¤µ¤ó¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â5¿Í¡Ë¡¢½÷À²óÅú¤Ç¤ÏÆ±Î¨2°Ì¤¬¡ÖÃÝÌîÆâË¡×¤µ¤ó¡¢¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¤µ¤ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â6¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤¸¤ï¡Á¤Ã¤È¡É¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¥»¥ê¥Õ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ê24.9¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢º£¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡Ê19.5¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ¤Í¡×¡Ê15.9¡ó¡Ë¤¬TOP3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë1°Ì¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡ÊÃËÀ20.8¡ó¡¢½÷À29.0¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢º£¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡ÊÆ±19.4¡ó¡¢Æ±19.6¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢3°Ì¤ÏÃËÀ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ê14.0¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤Í¡×¡Ê18.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£