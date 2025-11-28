³©Àî¾Þºî²È¤Î¾×·âºî¤Ç¼ç±é¡¡±Ç²è¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¡¡¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡×
³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤Î¾×·âºî¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡£¿Í¹©¼øÀº¤Ë¤è¤ë½Ð»º¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¹Ô°Ù¤¬¶Ø´÷¤È¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¤½¤Î¶Ø´÷¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦±«²»¤ò±é¤¸¤¿¼¬ÅÄºÌ¼î¡£¾ï¼±¤¬È¿Å¾¤·¤¿°Û¼Á¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢¤É¤¦¸ÆµÛ¤·¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÆ·¤Î±ü¤Ë½É¤ë¡¢Ìò¤È±Ç²è¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê»×¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê»£±Æ¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë
·Ð¸³¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉáÄÌ¡×¤òÀ¸¤¤ë
¾ï¼±¤¬È¿Å¾¤·¤¿¶À¼Ì¤·¤ÎÀ¤³¦¡£Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤¬ËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¤È¤¡¢¼¬ÅÄ¤Î¿´¤Ë½É¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶²ÉÝ¤è¤ê¤â¹¥´ñ¿´¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸»ú¤ÎÍåÎó¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤É¤ó¤Ê¿§ºÌ¤òÊü¤Ä¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ÎÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëËö¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·ëËö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´°À®¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±«²»¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤ËÌò¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£Æ¬¤ÇÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ËÁ´¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢·Ð¸³Â§¤À¤±¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ø¤È¡¢¼¬ÅÄ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Öº£²ó¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢¸½¾ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ìø¡Ê¢¨Àµ¤·¤¯¤ÏÌÚ¤Ø¤ó¤ËÒÉ¡Ë½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤Èºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢胗¤µ¤ó¤äÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤Ø¡£Î®¤ì¤ë»þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢±«²»¤Î¿´¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÆâÌÌ¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´Ñ¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¸«¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÅ»¤¦°áÉþ¤Î¿§¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î°áÁõ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¹õ¤¤Éþ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥°¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Î°áÁõ¤ÎÊÑ²½¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
ÍÉ¤é¤®¤Î¤Ê¤«¤ÇÄÏ¤ó¤À¡¢Â¸ºß¤Î³Ë
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ë½ç±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±«²»¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¼å¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£Ã±½ã¤ÊÆó¸µÏÀ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤Êº²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¬ÅÄ¼«¿È¤âÅú¤¨¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â°Õ³°¤È¼þ¤ê¤ÎÉáÄÌ¤È¼«Ê¬¤ÎÉáÄÌ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Ï¡ÊÂÐÖµ¤¹¤ë¡ËÊì¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò´Ó¤¯¶¯¤µ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾¯½÷¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤¹ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÓñ¤Â³¤±¤ëÊì¡£¤½¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤â¤¬¤±¤Ð¤â¤¬¤¯¤Û¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤º¿¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£±«²»¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¡¢¤½¤ÎµðÂç¤ÊÌ·½â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÊì¤ÎÂ¸ºß¤¬°ìÈÖ±«²»¤òÏÇ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Êì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤«´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Î¾ï¼±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êì¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È¹³¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤½¤ÎÊì¤Î¶µ¤¨¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Î³ëÆ£¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÍÞ¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë±á¤òÀÚ¤ë¡£Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢Êì¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Í½´ü¤»¤Ì´¶³Ð¤¬¼¬ÅÄ¤ò½±¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆ°ÍÉ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ìò¤È¼«¿È¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬¡¢°ì½ÖÍÏ¤±¤Æ¾Ã¤¨¤¿¾Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç±«²»¤¬´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿´¶¤¸¡¢µÍ¤á´ó¤ë´¶¤¸¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÊì¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¡£ÉÝ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤³¤½¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤ë
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡¢¼¬ÅÄ¤ÎÉ½¸½¤Î¿¼ÅÙ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¡¢½Å°µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ä¿ÊÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¼¬ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ï¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ÈÍ¾·×¤ËÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ï¡×
¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº²¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¡£ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤È¸ò¤ï¤¹»ëÀþ¡¢¿¨¤ì¤ë»ØÀè¡¢¤½¤·¤ÆÄÀÌÛ¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤´¶¾ð¤Î¸òºø¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÂº¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤È¤«Ä¹²ó¤·¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î»£¤êÊý¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²¿¤è¤ê¤â°¦¤ª¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ê¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÂ©¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤À¡£Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿´¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë´î¤Ó¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ä¤Ã¤ÈËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°Û¼Á¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤Ï¸ÉÆÈ¤Êº²¤Î¸ÆµÛ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¾ï¼±¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¤½¤ÎÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ò·È¤¨Ä©¤ó¤ÀËÜºî¡£È¿ÌÌ¡¢¡Ö±Ç²è¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÞÕ¿Èºî¡£Çº¤ß¤òÎ¿²ï¤¹¤ë´î¤Ó¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿±«²»¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼¬ÅÄºÌ¼î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤Þ¤¤¿¡¦¤¢¤¸¤å¡¡À¸Ç¯·îÆü2002Ç¯8·î7Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹158cm¡¡¼ñÌ£¤Ï±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¡NHK Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ØDOCTOR PRICE¡Ù±Ç²è ¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¡ØÀ±¤Î»Ò¡Ù¡Ø»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¡Ø³¤¤è¤ê¤â¤Þ¤À¿¼¤¯¡Ù¡Ø»°ÅÙÌÜ¤Î»¦¿Í¡Ù¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¾åÌîÃÎ¹á
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§¾®Â¢¾»»Ò
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦°ëÉô ÀµÏÂ¡Ë