〈ジョン・レノン生前最後の…〉「1位になったら出てよ」エルトン・ジョンの軽い一言が生んだ奇跡の夜
1974年11月28日、マジソン・スクエア・ガーデンで起きた奇跡の共演がある。「人生とキャリアにおけるハイライト」とエルトン・ジョンが話す、ジョン・レノンとのまさかのライヴには、二人の軽いやり取りから始まったという。いったい何があったのか。
【画像】ジョン・レノンが射殺される数時間前に撮られたという世界で最も有名なアーティスト写真の１つ
「じゃあ、もし1位になったら僕のライヴに出演してよ」
「誰もがそれを信じられなかったくらい、本当に感動的な夜だった」
1974年11月28日にマジソン・スクエア・ガーデンで開催された自身のコンサートについて、エルトン・ジョンはそう振り返った。
ジョン・レノンがアンコールに参加してくれて、一緒に3曲も演奏してくれたのだから無理もない。
その発端となったのは、ジョン・レノンとの間でちょっとした軽いやり取りがあったからだ。
アルバム『心の壁、愛の橋（Walls and Bridges）』を制作していたジョンがいるスタジオを、エルトンが訪ねたのは1973年9月のことだった。
エルトンはその時、レコーディング中だった「真夜中を突っ走れ（Whatever Gets You Thru the Night）」を聴いて、ピアノを加えたらどうかと提案した。
ジョンがそのアイデアを喜んで受け入れてくれたので、エルトンはピアノとオルガンを弾いただけでなく、ヴォーカルもデュエットすることになった。
出来上がりを聴いたエルトンは、その場で「シングルにしたら絶対1位になるよ」と進言した。
だが、ジョンはまるで取り合わずにこう言った。
「100万年かかっても、この曲が1位になることはありえないね」
そこでエルトンは、ジョンに一つの提案をした。
「じゃあ、もし1位になったら僕のライヴに出演してよ」
ソロになって以来、ライヴを避けてきたジョンは、この時はあっさり「OK」と返答した。その場のノリで軽く言っただけなのかもしれない。
別居中だったオノ・ヨーコも見に来たジョン・レノン生涯最後のライヴ
やがて周りの声に説得されたジョンが、この曲をシングルでリリースすることになった。そして発売から1ヶ月が過ぎた11月16日、ビルボード・チャートで『真夜中を突っ走れ』が1位を記録したのである。
ジョンに「約束、覚えてる？」という電話がかかってきた。もちろん、その声はエルトンだった。
11月28日、マジソン・スクエア・ガーデンで開かれていたライヴの後半、エルトンの紹介でジョン・レノンが登場した。会場からは割れんばかりの歓声が湧き上がり、しばらくは観客の興奮が収まらなかった。
飛び入りで参加したジョンは、エルトンと2人でまず『真夜中を突っ走れ』を披露した。続いてエルトンがカバーしていたビートルズの『ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンド（Lucy in the Sky with Diamonds）』と、『アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア（I Saw Her Standing There）』の3曲を演奏して、ステージを後にした。
その夜、会場にはジョンと別居中だったオノ・ヨーコが観に来ていた。コンサート終了後の楽屋で再会した二人は、長かった“失われた週末”に終止符を打ち、夫婦としての関係を修復していくことになる。
しかし、まさかこれがジョン・レノンの生涯における最後のライヴとなるとは、その時は誰一人として思ってもみなかった。
文／佐藤剛 編集／TAP the POP