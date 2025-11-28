アルミ鋳造で時代劇の武器「十手」を作ってみた！ パラコードでアルミ玉を連結したアレンジを加え「フレイルでは？」「かっこよくていいね」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かして十手を作る【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今までこれを作るまで十手を「じゅって」と読んで生きて来ました。

アルミを溶かして様々なものを作っている投稿者のまーくいものさんが「十手」に挑戦します。

元となる原型は3Dプリンターで作りました。2つに分かれるようになっています。

離型剤のタルクをまぶして木型に原型の下半分を斜めに入れました。L字の部分のアルミがうまく流れるか不安とのこと。

木枠に最初はふるいを使って細かい砂、途中からざっくりと砂を入れて押し固めます。

砂を込め終わってひっくり返したところ、原型がポロッと取れました。幸い砂型は崩れていません。

下枠ができたら上枠を乗せて砂を入れます。上下の枠に原型があるので片方よりも難しいのだそうです。

上枠もできたら原型を外し、アルミの通り道を作ります。

上下の木枠を合わせたら板で挟んでしっかり固定し、別に作った注ぎ口を乗せたら砂型のできあがりです。

アルミは細くゆっくり流し込みました。

アルミが冷えたところで砂型を見たところ作品が見当たりません。

上枠のほうにくっついていました。最初に見えないとドキッとするそうです。

バリは結構出ていますが、十手の形は綺麗に出ていますね。

余分な箇所を切断したらバリも落とし、研磨作業で仕上げます。

磨いたものがこちら。持ち手の部分を磨いていないのは、後の作業のためです。

今回アルミの十手はパラコードと自作のアルミ玉を組み合わせるとのこと。

まずはアルミに3時間かけてパラコードを巻き付けました。振り回しても玉が飛び出さないほどしっかり巻けています。

次に持ち手にもパラコードを巻きました。

十手と玉の間のコードの見た目が良くないと感じ、ここも編んでいくまーくいものさん。

全て編み上がり、アルミ鋳造製十手の完成です！

紐を使った作品に初めて挑戦したというまーくいものさん。今まで経験のないことに挑戦するのはわくわくしたそうです。

「ええやん」「狭間の地にありそうな武器」「かっこよくていいね」「これ鎖分銅じゃ」など様々な反応を集めたオリジナル要素を加えたアルミの十手。作品の詳細や製作工程に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

