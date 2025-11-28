おこづかいは現金ではなく電子マネー、お年玉は海外通貨？　子どもを“お金で一生困らない”よう育てるために必要な「お金の概念」とは

子どもが「お金持ちになりたい」と言った時、親のあなたはなんと答えるだろう？ 電子マネーにスマホ決済、インフレに物価高…お金の価値や概念は時代とともに激変しており、子どものうちからその感覚を身に付けるのは重要なことだ。今、親が子どもに伝えられることは…。

経営者で投資家、そして二児の母でもある池澤摩耶氏の書籍『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』より一部を抜粋・再構成し、新しい“家庭内マネーリテラシー”をお届けする。

小学生から「スマホ」＆「AI」と仲良くさせる理由

2022年、OpenAIが生成AI「ChatGPT」を正式に公開したあとは、世界中で爆発的に利用者が広がりました。



その後、Googleが「Gemini」、Microsoftが「Microsoft365 Copilot」、xAIは「Grok」を続々と公開。各社がそれぞれの特性を持たせた生成AIを開発し、さらにそれらを目まぐるしくバージョンアップさせながら、ものすごいスピードで可能なことが増えています。そして、最新のスマホには、それらのAIが最初から搭載されています。



少し前に言われていた、誰もが手のひらでAIを駆使できるようになると言われていた未来は、今、まさに現実となりつつあります。

でも、ワクワクする未来がすぐそこにある一方で、一部の親たちは、こんな不安も抱えているようです。



「AIにレポートや宿題を丸投げしちゃうんじゃないか」



「試験中にカンニング目的で使われたら困る……」



そんな“悪用リスク”への心配の声も、たしかに多く聞こえてきます。



でも、世界全体がすでに動き出しているこの流れを、止めることも、避けることも、もはや不可能です。むしろ、ここから目を背けてしまうことこそ、子どもたちにとって一番のリスク。世界のスピードに、取り残される未来が待っているかもしれないからです。

だったら、AIを「どう使うか？」を前向きに考えるほうが、よっぽど健全なリスクの取り方だと私は思います。



「AIに仕事が奪われる」という話はもう珍しくありません。でも、それを“いつか来る未来”ではなく、“もう始まっている現実”として受け止めないと、私たち人間が置いていかれるのは時間の問題です。



とはいえ、必要以上に不安になることはありません。調べもの、計算、文章作成など、時間を短縮してAIが肩代わりしてくれることは増えています。



だからこそ、「努力して全部自分でできるようにならなきゃ」と思い込む必要は、もうないのかもしれません。今の時代に必要なのは、“全部できる人”になることじゃなく、“うまく使える人”になること。

人気の習い事「そろばん」より大切になってくること

よく「子どもにそろばんを習わせようと思っているけど、どう思いますか？」と聞かれることがあります。



私が大学では数学を専門に学び、その後トレーダーをしていたことからそういう質問が投げられるのかもしれませんが、私の答えはいつも同じ。



「AIに置き換えることができるスキルを、小さい子どもにこれから習わせる意味はあるのでしょうか？」



中学受験も、そのうち計算機持ち込みがOKになると私は考えています。実際、私が中学生のときいたカナダの学校では、すでに試験で微分積分の解が出せるような計算機が使われていました。



つまり、計算が早いとか、暗記が得意といった“置き換えられるスキル”の価値は、すでに下がり始めている。それよりも、式を自分で立てる力や、自分なりの視点で物事を考える力こそが、これからの時代に問われていくのです。繰り返しますが、今、人間が苦労して身につけた様々なスキルは、AIがより高いレベルでこなしていくようになりますし、すでになっています。



だからこそ、「AIに触れさせないようにしよう」「AIに負けないようにしよう」ではなく、「いかにうまくAIを使っていくか」を子どもたちに教えることこそが必要だと、私は思うのです。



だからといって、特別なことをする必要はまったくありません。

まずは、AIを日常のツールとして取り入れて、毎日のように使いながら「仲良くなる」こと。それだけで十分です。「検索」するだけじゃなくて、「相談」できるのが今のAIのすごいところ。たとえばこんなふうに――。



「ドラゴンと小学生が冒険する物語を一緒に考えて」



「空を飛んでいるうさぎの絵を描いてみて」



「地球の真ん中って、どうなってるの？」



「今から言うことを小学生っぽい英語に訳して」



なんでも一緒に考えてくれる相棒みたいな存在として、気軽に付き合えばいいんです。毎日使って、生活の中で自然とAIと仲良くなった子と、まるで触れずに育った子。この先の社会でどちらが生き残れるかは想像がつきますよね。

おこづかいは現金じゃなく「電子マネー」にシフト

お金の渡し方に関しても、時代と一緒にアップデートしていきたいところ。



私は、子どもへのおこづかいも、現金ではなく「電子マネー」で十分だと考えています。



財布で現金を持ち歩き、その都度お金を取り出して、支払って、お釣りを受け取って……ということが必要のない世の中に移行しつつある今、子どもの「お財布」はスマホでOKです。PayPayなどの「決済アプリ」をインストールしておけば、それが親子で管理できる便利な財布になります。

たとえば、PayPayをスマホに入れると、ポイントの使い方を「貯める」「運用する」「支払いに使う」から選べる設定があります。お金をただ“使う”だけでなく、増やす視点も自然と身につく設計。これが、電子マネーならではの学びの可能性です。



その上、親側からもスマホでさくっとチャージができるから、忙しい時でも子どもの「今すぐ必要！」に即座に応えられるのが助かるポイント。また、使った金額やお店、日時などの履歴が残るのも電子マネーのいいところ。あとから「何にいくら使ったか」を親子で一緒に見返せるので、お金の流れを自然に理解する力も育っていきます。



実際、アメリカではついに「1セントコイン（ペニー）」の新規製造を2026年初頭までに中止する予定だそうです。小銭の価値が下がり、キャッシュレスへの移行がどんどん進んでいる、世界的な流れの象徴ですよね。



そんな時代に、必要なときだけチャージして、履歴で使い方をチェックする。この小さな習慣が、未来のキャッシュレス社会を生きる土台になるはずです。

お年玉は「海外通貨」、お祝いは「仮想通貨」で

お年玉やお祝いでもらう、ちょっとまとまったお金。もしその一部を“海外通貨”や“仮想通貨”で渡されたら、子どもはびっくりするかもしれません。

でもこれ、すごくいい“リアルなマネー教育”になるんです。



たとえば、ドルやユーロなどの海外通貨。



円安や円高で価値が日々変わる様子を見ることで、「お金の価値っていつも同じじゃないんだ」という経済の大原則を、自然と体感することができます。



私自身、中学生の頃に海外で生活した経験があるのは前述のとおりですが、当時、同じ1万円でも「現地で買えるものの量」が国ごとに大きく異なることに驚き、為替レートの影響を初めて実感しました。この体験が、「お金の価値は国によって変わる」という現実に目を向けるきっかけとなり、世界経済への関心が芽生えたのです。



「世界経済の変化は、自分にも影響する変化」という経済の大前提が頭と体にインプットされると、国内だけでなく、世界中の経済に対してアンテナが向くようになって、お金に対する概念が大きく変わりました。



そして最後に、仮想通貨。



これももはや、新しい“デジタル資産”として当たり前になりつつある時代。価格が大きく動くたびに「投資ってドキドキするね」と実感できたり、「貯金とはリスクの性格が違うんだ」と肌で学ぶきっかけになります。



“円でしか持たない”という思い込みから自由になれば、子どもの「経済センス」は一気にアップグレードされます。



世界とつながるお金の流れに、小さく一歩踏み出してみる。それだけで、未来の選択肢はグッと広がるのです。



とはいえ、海外通貨も仮想通貨も、日常的に使う電子マネー（たとえばPayPayなど）とは異なり、実用性には限りがあります。あくまでも「使うため」ではなく、「学ぶため」に渡すもの、という割り切りは必要。そのため、勉強料としてなくなっても仕方ないと思えるほどの額を渡せば十分。



現代的なマネーリテラシーを身につけるため、価格の変動を冷静に見極めるサバイバル能力を養うための、学習ツールとして活用してください。

「実家の太さ」「親ガチャ」なんて関係ない

「実家が太い子しか、お金持ちになれない」



「親ガチャはずれたら一生貧乏」



そんなふうに語られることがあります。



たしかに、スタートラインに差があるのは事実かもしれません。



でも、それで“人生まるごと決まる”なんて、思いたくない！ マネーの世界は、親ガチャでもなければ、遺伝でもない。知識をつけて、経験を重ねて、センスを磨いていけば、誰だって、自分の力で未来を切り拓くことができるんです。

小学生がスマホを使いこなすのも、おこづかいをPayPayでもらうのも、いまやごく普通のこと。お年玉がドルでもユーロでも、それが“うちの子の当たり前”でいい。



調べ物は辞書じゃなくてChatGPT。友達との関係も、テスト勉強の計画も、AIに相談する。それが、令和キッズの自然な選択。そんな時代になりました。



大人である私たちこそ、過去の常識にとらわれず、「いま」と「これから」にぴったり合ったマネー教育をはじめてみませんか？



学校でも塾でも教えてくれないからこそ、家庭で楽しみながら学ぶ価値がある。わが家でしかできないマネー教育が、子どもの“人生”の選択肢を増やすための最高のプレゼントになるはずです。

