¡ÖÀµÄ¾¡¢´éºÎÍÑ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤¢¤ë½÷À¤ÎXÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÄËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿à¶Ã¤¤ÈÈ¿¾Êá¤½¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤È¤Ï
¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤ËÈ¿±þ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç
¡¡¤¢¤ëX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¾å»Ê¤ËÀµÄ¾¸À¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë´éºÎÍÑ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼ç¤Ï¡ÖÌµ°õÎÉ¿Í¡×¤µ¤ó(@windows9999999)¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤´ËÜ¿Í¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë´éºÎÍÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ¶áÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ç¡¢¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¿·¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾å»Ê¤«¤éÎ¨Ä¾¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ÈÌ³ÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡Ù¤È¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö´éºÎÍÑ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÍÆ»Ñ¤Ð¤«¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÆ»Ñ¤¬ºÎÍÑ¤Î°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Ï´°Á´¤Ëà»Å»ö¥â¡¼¥Éá¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¤È¡¢È¿¾Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î²ÝÂê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼«¿È¤Î¥¹¥¥ëÉÔÂ¤ò¸Ü¤ß¤ë»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÇ¯¾¯¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÊ³Æ®
¡¡¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤´ËÜ¿Í¤ÏºÇÇ¯¾¯¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¤ÎÊý¡¹¤ÏÈó¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â²ÝÂê¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤«´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¸þ¾å¿´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¯Òì¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ÊÈ¿±þ¡£Í§¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹¥´¶¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡Öº£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤ËËý¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ»È©¼Â¡×¤ò¿ä¤¹°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Å»ö¿Í¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÄ»È©¼Â¤µ¤ó¤ò¡Ö¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÍÅ±ð¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤ò¤´ËÜ¿Í¤¬¿¼¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Ï¡Ö·îµÖ¥Þ¥É¥«¡×(@madoca_majolica)¤È¤¤¤¦Ì¾µÁ¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖçõÊôÇ¼¥µ¡¼¥¯¥ë¡×(@ichigohono)¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤Ï¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡YouTube¤Ç¤ÏMV¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤êàÅÔ»ÔÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è¤ä°ìËÜ¤ÎË®²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñá¤ò¼´¤Ë¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¡¦¥¢¡¼¥È¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦·îµÖ¤µ¤ó¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¡Ö¿·¡¦À¤³¦³×Ì¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë³ëÆ£¤äºÆÀ¸¤òà³×Ì¿á¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆü¾ï¤ËÀø¤à°ãÏÂ´¶¤äÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤ò°ì¤Ä¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤Ï¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë²»³ÚÊ¸²½¤È¡¢Æ´¤ì¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØÈÖÁÈ¤Î¶õµ¤´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö´éºÎÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤¾ðÇ®¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ìµ°õÎÉ¿Í¤µ¤ó(@windows9999999)
¡¡·îµÖ¥Þ¥É¥«¤µ¤ó(@madoca_majolica)
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£