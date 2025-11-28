女優・木村多江が役作りのため初めてのゴルフレッスンに挑戦 見事な？空振りも披露
女優の木村多江が自身のインスタグラムを更新。「役のためにゴルフを始めた日」と記すと、室内練習場でレッスンを受ける様子を投稿した。
【動画】本番までにはどこまで上達？ 木村多江の初ゴルフレッスン
動画は空振りのシーンからスタート。そこへコーチが登場すると、ボールを置かずに練習用のバッグにクラブヘッドを叩きつけるスイングを数回。そして、そのままボールを置きインパクトの寸前にバッグを外すと、今度はしっかりとボールを捉えることができた。初めてのゴルフは「思いの外 難しかったけれど 楽しかったなぁ」と好感触。「しかし、なかなかボールに当たらないものなのね」と予想外の苦戦だったことも明かしていた。この投稿には「役作りって大変だけど面白いんだな」「でも少しずつ当たるようになって！ 指導が上手いですね〜」「すぐに上達しますよ！」などのコメントが寄せられていた。そして超初心者の木村が、本番ではどこまで上達しているのか。ファンは番組の放送を楽しみに待っている。木村は女優として数多くのテレビドラマや映画に出演。初の主演映画「ぐるりのこと。」では日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ数々の賞を受賞している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
