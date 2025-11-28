家入レオのツアーファイナルにUNISON SQUARE GARDEN・斎藤宏介がサプライズ登場 「Mirror feat.斎藤宏介」を2人で初披露
シンガー・ソングライターの家入レオが27日、全国ツアー『家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜』のファイナル公演を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催。アンコールでは、UNISON SQUARE GARDEN／TenTwentyの斎藤宏介がサプライズで登場し、新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を2人で初披露した。
【ライブ写真】ツアーファイナル公演で感情豊かに歌い上げる家入レオ
ツアータイトル“bulb（球根）”には、「毒や弱さを抱えていても向き合えば花が咲く」という家入の想いが込められており、コンセプトに沿ったセットリストや演出で会場を彩った。同ツアーは埼玉、兵庫、福岡、愛知、東京の5都市で実施され、LINE CUBE SHIBUYA公演は満員御礼での開催となった。
中盤ではアコースティックコーナーを設け、「パパの時計」「ラブレター」を温かく歌い上げたほか、終盤では「Hello To The World」「Bless You」「Shine」「純情」などのアップテンポなナンバーを連発し、会場の熱気を最高潮へと導いた。
アンコールでのサプライズは、26日に発売された19枚目のシングル「Mirror feat.斎藤宏介」のリリースを記念したもの。斎藤との共演について、家入は「芯があるけど儚さも持ち合わせた声の方だなと思って、いつかご一緒したいなと思っていた」と語り、「Mirror feat.斎藤宏介」を感情豊かに披露した。
最後にはデビュー曲「サブリナ」を披露。己に向き合い、歌を紡いできた家入の核心に迫るようなツアーは、大盛況のうちに幕を閉じた。
また、この日のステージでは、2026年2月15日に東京・豊洲PITで開催されるFC限定ライブ『家入レオ FANCLUB LIVE 2026 〜PIZZA 8〜』の開催も発表。過去8枚のアルバムから2曲ずつセレクトして披露する特別な内容となる。
