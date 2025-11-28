米政府は27日、アフガニスタンなど19カ国の出身者に付与されたグリーンカード全ての再審査を行うと表明した/Shannon Stapleton/Reuters/File

（CNN）米首都ワシントンで州兵2人が銃撃された事件を受けてトランプ政権が移民に対する取り締まりを強める中、米政府は27日、アフガニスタンなど19カ国の出身者に付与されたグリーンカード（永住権）全ての再審査を行うと表明した。

米移民局（USCIS）のジョー・エドロー局長は同日、「米大統領の指示を受け、懸念のある国から来た外国人全員について、全てのグリーンカードの全面的な徹底再審査を指示した」とX（旧ツイッター）に投稿した。

対象となるのはアフガニスタン、ビルマ（ミャンマー）、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン、ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラの19カ国の出身者。

州兵が銃撃された事件では、当局がアフガニスタン国籍の男を容疑者と特定。これを受けてトランプ政権が移民に対する取り締まりを一層強めていた。

国土安全保障省は27日、ジョー・バイデン前大統領の下で認められた全ての亡命申請についても見直しを行っていると述べ、「アフガン国籍保持者にかかわる移民申請の処理については、安全および審査手順のさらなる見直しを行う間、無期限で停止する」とした。

州兵を銃撃した疑いがもたれているアフガン国籍のラーマヌラ・ラカンワル容疑者は、過去に中央情報局（CIA）などの米政府機関に協力したことがあり、協力者を受け入れるバイデン前政権のプログラムで2021年に渡米。24年に亡命を申請し、トランプ政権が25年4月に亡命を認めていた。